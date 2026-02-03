Nga kêu gọi Mỹ trả tự do cho ông Maduro, lên án việc đe dọa quân sự nhằm vào Iran 03/02/2026 05:46

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ trả tự do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân, lên án hành vi can thiệp và đe dọa quân sự nhằm vào Iran, cảnh báo bất ổn khu vực gia tăng.

Ngày 2-2, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro và phu nhân, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối việc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào Iran, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ “kiên định và không thay đổi” đối với chính quyền Venezuela trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro tại bãi trực thăng Downtown Manhattan trước khi được đưa tới tòa án liên bang ở Manhattan (New York, Mỹ) ngày 5-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cơ quan này nhấn mạnh Nga sẽ duy trì hợp tác toàn diện, chặt chẽ với Caracas.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi ban lãnh đạo Mỹ trả tự do cho nguyên thủ quốc gia Venezuela được bầu hợp pháp cùng phu nhân” - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, đồng thời cho rằng việc giam giữ ông Maduro là hành động không thể chấp nhận được.

Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran. Theo Moscow, những hành động này làm suy yếu ổn định trong nước của Tehran và gây tác động tiêu cực đến an ninh khu vực.

Nga cho rằng chính phủ Iran đang thể hiện thiện chí đối thoại mang tính xây dựng nhằm tìm ra các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu những hệ lụy kinh tế - xã hội phát sinh từ các chính sách mà Moscow gọi là “thù địch” của phương Tây.

Trong bối cảnh đó, các đe dọa tiến hành những cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào lãnh thổ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: TASS

Bộ này cảnh báo những bên đang toan tính lợi dụng làn sóng biểu tình ở Iran làm cái cớ để tái diễn hành động gây hấn nhằm vào Tehran cần nhận thức rõ những hệ quả nghiêm trọng đối với tình hình Trung Đông và an ninh toàn cầu.

Ngoài ra, cơ quan ngoại giao của Moscow khẳng định kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực gây sức ép hoặc đe dọa các đối tác nước ngoài của Iran thông qua việc gia tăng thuế quan hay các biện pháp kinh tế khác, cho rằng những động thái này chỉ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trên phạm vi toàn cầu.

Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.