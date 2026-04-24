Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia thông báo không thu phí tàu qua eo biển Malacca 24/04/2026 06:05

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia - ông Sugiono nói rằng Indonesia sẽ không áp thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Malacca, cho biết Jakarta tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Ngày 23-4, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia - ông Sugiono nói rằng Indonesia sẽ không áp thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Malacca vì việc này không phù hợp với luật pháp quốc tế, theo hãng thông tấn Antara.

Trao đổi báo giới, ông Sugiono nói rằng Indonesia tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

“Indonesia ở vị thế là một quốc gia quần đảo nên phải tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Vì vậy, Indonesia sẽ không áp thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Malacca do điều đó không phù hợp với luật pháp quốc tế. Do đó, Indonesia không có cơ sở để thực hiện việc (thu phí)” - vị bộ trưởng nói.

Eo biển Malacca nhìn từ TP Malacca (Malaysia). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phát ngôn của ông Sugiono được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Indonesia - ông Purbaya Yudhi Sadewa nêu khả năng áp dụng biện pháp thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Malacca.

Hôm 22-4, ông Purbaya cho biết ý tưởng thu phí được lấy cảm hứng từ kế hoạch của Iran nhằm thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Purbaya cho biết đề xuất này phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto rằng Indonesia cần hành xử như một “nhân tố chủ chốt” trên sân khấu kinh tế toàn cầu.

Cũng trong ngày 23-4, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - ông Mohamad Hasan cho biết mọi quyết định liên quan eo biển Malacca không thể được đưa ra đơn phương và các quốc gia trong khu vực áp dụng cách tiếp cận đồng thuận về an ninh hàng hải.

Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan có sự thống nhất chặt chẽ về vấn đề này và tiến hành tuần tra chung dọc theo eo biển để bảo đảm tàu thuyền lưu thông an toàn, ông Mohamad Hasan cho biết thêm.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan phát biểu tại quốc hội rằng Singapore sẽ không đàm phán về việc bảo đảm quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz vì điều đó sẽ làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của đài CNBC hôm 22-4, ông Balakrishnan cho biết Singapore, Malaysia và Indonesia - các quốc gia ven eo biển Malacca - có một “cơ chế hợp tác” nhằm không thu phí và duy trì tình trạng này.

“Chúng tôi không thu phí. Tất cả chúng tôi đều là các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại. Tất cả đều hiểu rằng việc giữ cho tuyến đường này luôn thông suốt là lợi ích chung” - ông Balakrishnan nói.