Tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn tại khu vực eo biển Hormuz 23/04/2026 17:09

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hiện nay các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn tại khu vực eo biển Hormuz.

Ngày 23-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Việt Nam qua eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang duy trì trao đổi thường xuyên với phía Iran.

Tình hình eo biển Hormuz chiều 22-4. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã duy trì trao đổi liên tục với phía Iran về các thủ tục liên quan để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam hành hải an toàn qua eo biển Hormuz.

Theo Người phát ngôn, trên cơ sở hướng dẫn của phía Iran, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giao thông, xây dựng và các doanh nghiệp vận tải liên quan để cung cấp thông tin kỹ thuật của các tàu hàng có nhu cầu lưu thông qua khu vực này.

Dẫn thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông và trao đổi với các doanh nghiệp chủ tàu, bà Phạm Thu Hằng khẳng định: “Hiện nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn tại khu vực”.

“Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp chủ tàu làm việc với cơ quan chức năng Iran về yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Mục tiêu nhằm bảo đảm tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình và triển khai biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp phát sinh vấn đề” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.