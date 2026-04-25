Đặc phái viên Mỹ, con rể ông Trump, Ngoại trưởng Iran cùng đến Pakistan, liệu sẽ có đàm phán? 25/04/2026 05:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran dự định đưa ra một đề nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Iran cùng đến Pakistan.

Ngày 24-4, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff, và con rể Jared Kushner sẽ đến thủ đô Islamabad (Pakistan) vào sáng 25-4 để đàm phán với Iran dưới sự trung gian của Pakistan, theo hãng tin Reuters.

Bà Leavitt cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thấy "một số tiến triển" từ phía Iran trong vài ngày qua, nhưng không nói rõ chi tiết.

"Ông Steve và ông Jared sẽ đến Pakistan vào ngày mai để lắng nghe phía Iran. Chúng tôi hy vọng sẽ có tiến triển và những diễn biến tích cực từ cuộc gặp này” - bà Leavitt nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Bà Leavitt cho biết rằng Phó Tổng thống JD Vance - người đã dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên với Iran tại Islamabad hồi đầu tháng này - sẵn sàng đến Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán nếu nó thành công.

"Tổng thống, Phó Tổng thống, Ngoại trưởng sẽ chờ đợi thông tin cập nhật tại Mỹ và tôi được biết Phó Tổng thống đang trong trạng thái sẵn sàng và sẽ sẵn lòng đến Pakistan nếu chúng tôi cảm thấy đó là việc cần thiết" - bà Leavitt nói.

Đặc phái viên Mỹ, con rể Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Iran cùng đến Pakistan, liệu sẽ có đàm phán? Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran dự định đưa ra một đề nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

"Họ sẽ đưa ra một đề nghị và chúng tôi sẽ phải xem xét" - ông Trump nói với Reuters.

Ông Trump nói ông chưa biết đề nghị sẽ như thế nào, nhưng nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Iran từ bỏ uranium làm giàu và cho phép tự do vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói trong một cuộc họp báo hôm 24-4 rằng Iran có cơ hội đạt được một "thỏa thuận tốt" với Mỹ.

"Iran biết rằng họ vẫn còn cơ hội để lựa chọn khôn ngoan... tại bàn đàm phán. Tất cả những gì họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được" - ông Hegseth nói.

Trước đó, vào ngày 21-4, ông Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran để có thêm thời gian đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Về động thái của Iran, Reuters trước đó đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào ngày 24-4 để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ.

Tuy nhiên, các nguồn tin Pakistan nói với Reuters rằng ông Araqchi không dự kiến ​​gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ tại Islamabad.

Hai nguồn tin từ chính phủ Pakistan nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết chuyến thăm của ông Araqchi sẽ ngắn gọn và tập trung vào các đề xuất của Iran về đàm phán với Mỹ, mà Pakistan với vai trò trung gian hòa giải sẽ chuyển đến Washington.

Ngoại trưởng Pakistan xác nhận sự xuất hiện của phái đoàn Iran, cho biết ông Araqchi sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Pakistan để thảo luận về các nỗ lực hòa bình.

Ông Araqchi viết trên mạng xã hội X rằng ông đang có chuyến công du Pakistan, Oman và Nga để phối hợp với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về các diễn biến khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước láng giềng của Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tehran.

Tuy nhiên ông Araqchi không đề cập cuộc gặp với phái đoàn Mỹ.