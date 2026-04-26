Ông Orban thông báo nước đi kế tiếp sau thất bại bầu cử 26/04/2026 05:22

(PLO)- Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary Viktor Orban cho biết ông sẽ rời khỏi quốc hội Hungary và chuẩn bị cho hành trình trở lại.

Ngày 25-4, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary - ông Viktor Orban cho biết ông sẽ rút khỏi quốc hội sau khi liên minh của ông chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông, theo hãng tin AFP.

“Vì ghế mà tôi giành được với tư cách ứng cử viên hàng đầu trên liên danh Fidesz-KDNP thực chất là một ghế nghị sĩ của đảng Fidesz, nên tôi đã quyết định trả lại. Hiện tại, tôi không cần thiết ở quốc hội, mà cần thiết cho việc tái tổ chức phe cánh quốc gia” - ông Orban nói trong một video trên Facebook sau cuộc họp của ủy ban điều hành đảng Fidesz.

Ông Orban nói rằng nhóm nghị sĩ Fidesz tại quốc hội sẽ do ông Gergely Gulyas lãnh đạo. Ông Gulyas hiện đang giữ chức vụ giám sát Văn phòng Thủ tướng.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary Viktor Orban. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Orban đã giữ ghế trong quốc hội từ năm 1990 và lãnh đạo đảng Fidesz trong suốt thời gian đó. Ông giữ chức Thủ tướng Hungary từ năm 2010.

Bên cạnh đó, ông Orban cho biết ông sẵn sàng tiếp tục giữ chức chủ tịch đảng Fidesz nếu đó là quyết định của đảng tại đại hội vào tháng 6 này.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 12-4, liên minh của ông Orban đã thất bại nặng nề trước đảng Tisza của ông Peter Magyar - ứng cử viên chính trị mới nổi và người bảo thủ ủng hộ Liên minh châu Âu (EU).

Đảng Tisza của ông Magyar giành được 141 ghế, trong khi đảng Fidesz-KDNP của ông Orban giành được 52 ghế, và đảng cực hữu Tổ quốc của Chúng ta giành được 6 ghế trong quốc hội gồm 199 thành viên.

Ông Magyar - người chiến thắng với lời hứa "thay đổi chế độ" - đã cáo buộc ông Orban hèn nhát.

"Người chiến đấu đường phố 'dũng cảm' vẫn không có khả năng làm một điều: chịu trách nhiệm…” - ông Magyar nói.

Quốc hội Hungary dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên họp khai mạc vào ngày 9-5, khi các nhà lập pháp mới đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Magyar dự kiến ​​sẽ được quốc hội bổ nhiệm làm thủ tướng vào đầu tháng 5. Đa số áp đảo của đảng ông trong quốc hội có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhanh chóng thông qua các cải cách dân chủ cần thiết để giải ngân 17 tỉ euro quỹ EU bị đóng băng.