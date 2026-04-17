Ông Orban nói về thất bại bầu cử: ‘Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng’ 17/04/2026 10:45

(PLO)- Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary - ông Viktor Orban cho biết ông đã dồn hết tâm sức vào công việc như một “liệu ​​pháp nghề nghiệp” để xoa dịu cú sốc thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần qua.

Ngày 16-4, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary - ông Viktor Orban kêu gọi "đổi mới hoàn toàn" đảng Fidesz của ông sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary vào cuối tuần qua, dẫn đến sự chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông, theo hãng tin AFP.

Ông Orban đã thất bại trước ứng cử viên bảo thủ ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) - ông Peter Magyar. Đảng đối lập Tisza của ông Magyar đã giành chiến thắng vang dội, chiếm 138 ghế trong quốc hội 199 ghế của Hungary.

“Chúng tôi không thể tiếp tục cách thức hoạt động như hiện nay. Cần một sự đổi mới toàn diện, và điều này không chỉ áp dụng cho Fidesz, mà còn cho toàn bộ đất nước” - ông Orban nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau thất bại, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Patriota.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: AFP-JIJI

Sau thất bại "đáng kể", ông Orban nói ông đang "cố gắng vượt qua cú sốc này" và rằng, với tư cách là lãnh đạo đảng, ông "chịu hoàn toàn trách nhiệm".

“Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng” - Thủ tướng Orban nói, thêm rằng ông đã dồn hết tâm sức vào công việc như một “liệu ​​pháp nghề nghiệp” để xoa dịu cú sốc.

“Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng” - ông Orban thừa nhận.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary cho biết nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là quản lý việc chuyển giao chính phủ, đồng thời cho biết thêm quá trình này đã được tiến hành.

"Nhiệm vụ thứ hai là triệu tập các cơ quan cần thiết cho việc đổi mới, chẳng hạn như đại hội đại biểu toàn quốc và đại hội đảng. Công việc này đã được tiến hành” - ông Orban nói thêm.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary cũng đã quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới tại Cyprus trước khi chính thức chuyển giao quyền lực tại Hungary vào đầu tháng 5.

"Thủ tướng Viktor Orban sẽ không tham dự cuộc họp không chính thức của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU vào ngày 23 và 24-4 do bận công việc liên quan việc chuyển giao chính phủ” - Bộ trưởng phụ trách EU của Hungary, ông Janos Boka, thông báo trên Facebook.