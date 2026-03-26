Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine từ bỏ Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh 26/03/2026 05:21

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng việc rút quân khỏi Donbass sẽ làm tổn hại an ninh của cả Ukraine và, rộng hơn, cả châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của hãng tin Reuters ngày 25-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đang đưa ra điều kiện là Kiev phải nhượng lại toàn bộ vùng Donbass phía đông nước này cho Nga để đổi lấy các đảm bảo an ninh cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Trung Đông chắc chắn có ảnh hưởng đến Tổng thống [Mỹ Donald] Trump, và tôi nghĩ là cả những bước đi tiếp theo của ông ấy. Theo tôi, thật không may là Tổng thống Trump vẫn lựa chọn chiến lược gây thêm áp lực lên phía Ukraine" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ảnh: WHITE HOUSE

Lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần khẳng định cần có những đảm bảo an ninh vững chắc từ các đối tác quốc tế để đảm bảo rằng Nga không tái khởi động các hành động thù địch trong tương lai, sau khi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết.

Ông Zelensky lưu ý rằng hai câu hỏi quan trọng vẫn chưa được giải quyết liên quan các đảm bảo an ninh. Một là ai sẽ giúp tài trợ cho việc mua vũ khí của Ukraine để duy trì khả năng răn đe quân sự của nước này. Hai là các đồng minh của Ukraine sẽ phản ứng như thế nào trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga trong tương lai?

"Mỹ sẵn sàng hoàn tất những đảm bảo này ở cấp cao một khi Ukraine sẵn sàng rút quân khỏi Donbass” - tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky cảnh báo rằng việc rút quân khỏi Donbass sẽ làm tổn hại an ninh của cả Ukraine và, rộng hơn, cả châu Âu, bằng cách trao các vị trí phòng thủ mạnh mẽ trong khu vực cho Nga.

"Tôi rất mong phía Mỹ hiểu rằng phần phía đông của đất nước chúng tôi là một phần trong các đảm bảo an ninh của chúng tôi” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Hồi đầu năm, Tổng thống Zelensky từng nói rằng văn kiện đảm bảo an ninh giữa Ukraine và Mỹ đã "hoàn thành 100%" và đang chờ được ký kết. Tuy nhiên, vào ngày 24-3, sau cuộc đàm phán cuối tuần giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Miami, ông Zelensky cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng việc kiểm soát toàn bộ Donbass là yếu tố thiết yếu trong mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ đạt được trên chiến trường nếu không thể làm được trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, theo Reuters, tốc độ tiến quân của Nga trong hai năm qua khá chậm. Các nhà phân tích quân sự cho rằng có thể mất một thời gian dài và một lượng nhân lực đáng kể để chinh phục toàn bộ Donbass.