Chiến sự Nga-Ukraine 25-3: Nga tấn công ồ ạt ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine; Kiev nói gần 1.000 UAV Nga quần thảo khắp Ukraine 25/03/2026 08:33

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Nga tấn công ồ ạt ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine; Kiev nói Nga liên tục thay đổi chiến thuật nhằm tìm lỗ hổng phòng thủ của Ukraine.

Nga tấn công ồ ạt ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 24-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Peschanoye ở tỉnh Kharkiv.

Theo Bộ này, Moscow tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng phục vụ chiến dịch của Ukraine trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Bắc kiểm soát khu định cư Peschanoye (tỉnh Kharkiv), gây hơn 235 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 4 xe bọc thép, 10 phương tiện cơ giới, 1 pháo dã chiến và 1 trạm radar phản pháo; đồng thời phá hủy 5 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, gây khoảng 190 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 4 xe bọc thép, 22 phương tiện cơ giới và 1 pháo dã chiến; phá hủy 2 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện tuyến và vị trí chiến đấu, gây khoảng 180 thương vong, phá hủy 2 xe bọc thép, 13 phương tiện cơ giới, 2 pháo dã chiến và 2 trạm radar phản pháo; phá hủy 3 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến Trung tâm cải thiện vị trí tiền phương, gây hơn 330 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 8 xe bọc thép, 9 phương tiện cơ giới và 6 pháo dã chiến; phá hủy 1 trạm radar phản pháo.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, gây hơn 280 thương vong, phá hủy 2 xe bọc thép, 9 phương tiện cơ giới và 3 pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây hơn 50 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, 5 phương tiện cơ giới, 3 trạm tác chiến điện tử và 1 kho vật tư.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất tên lửa và linh kiện tên lửa, cùng các sân bay quân sự.

Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng tấn công hạ tầng giao thông phục vụ quân đội Ukraine, các địa điểm chuẩn bị và phóng UAV tầm xa, cùng khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 10 bom dẫn đường và 259 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày qua.

Kiev nói gần 1.000 UAV Nga quần thảo khắp Ukraine

Ngày 24-3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai gần 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm vào Ukraine trong vòng 24 giờ, từ ngày 23 đến 24-3.

Đây được xem là một trong những đợt không kích quy mô nhất kể từ khi chiến sự bùng phát, theo tờ Kyiv Independent.

Giới chức các địa phương cho hay, các cuộc không kích đã nhắm trúng nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng trên khắp miền Tây và miền Trung Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Đợt tấn công ban ngày này nối tiếp các cuộc không kích xuyên đêm trên toàn lãnh thổ Ukraine trước đó, làm ít nhất 4 người chết và 21 người bị thương.

Hậu quả sau cuộc tấn công của Nga vào Lviv (Ukraine) ngày 24-3. Ảnh: Sasha Maslov/KYIV INDEPENDENT

Tại Lviv, Tỉnh trưởng Maksym Kozytskyi cho biết có ít nhất 17 người bị thương sau khi UAV lao vào các khu vực dân sự.

Ông Kozytskyi thông tin thêm rằng 2 quận ở thành phố Lviv đã bị trúng không kích, gây ra các vụ hỏa hoạn tại nhiều tòa nhà dân cư ở khu trung tâm. Quần thể Tu viện Bernardine, một di tích kiến trúc cấp quốc gia, cũng bị hư hại trong đợt tấn công.

Tỉnh Ivano-Frankivsk (miền Tây Ukraine) cũng trở thành mục tiêu của UAV Nga. Tỉnh trưởng Svitlana Onyshchuk xác nhận 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ tấn công vào khu vực thủ phủ Ivano-Frankivsk.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại các tỉnh Ternopil, Vinnytsia, Zhytomyr và Khmelnytskyi.

Thủ đô Kiev và các khu vực lân cận tiếp tục bị đe dọa khi làn sóng không kích ban ngày kéo dài. Lực lượng Không quân Ukraine liên tục báo cáo vào các khung giờ 11:07, 11:45 và 12:36 rằng nhiều UAV đang bay về phía tỉnh Kiev và thành phố Kiev từ hướng Bắc.

Đến giữa buổi chiều, Lực lượng Không quân thông báo đợt tấn công vẫn tiếp diễn với "số lượng lớn UAV Nga" xuất hiện trên không phận các tỉnh Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy, Kirovohrad, Kherson và Dnipropetrovsk.

Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Serhii Flash nhận định Nga đang liên tục thay đổi chiến thuật trong các đợt không kích quy mô lớn nhằm "tìm kiếm các lỗ hổng" và xuyên thủng mạng lưới phòng không của Ukraine.

"Chiến lược hiện tại là triển khai các đợt tấn công rải rác theo thời gian" - ông Flash viết trên nền tảng Facebook.