Chiến sự Nga - Ukraine 24-3: Nga bắn hạ lượng lớn bom dẫn đường và UAV; Ukraine nhiều thương vong; Ông Zelensky kêu gọi dân cảnh giác, khả năng sắp có tấn công lớn 24/03/2026 07:19

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga; Ông Zelensky nói rằng tình báo Ukraine tin rằng lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng cường độ tấn công.

Nga bắn hạ 526 UAV trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 8 quả bom dẫn đường và 526 UAV của Ukraine trong ngày 23-3, theo hãng thông tấn TASS.

Moscow cáo buộc lực lượng Kiev đã nã pháo vào các khu vực dân cư của CHND Donetsk tự xưng 4 lần trong ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.275 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Theo bộ này, lực lượng Ukraine mất hơn 245 binh sĩ tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga; 180 binh sĩ tại khu vực của Cụm tác chiến phía Tây; 180 binh sĩ tại khu vực của Cụm tác chiến phía Nam; hơn 375 binh sĩ tại khu vực của Cụm tác chiến Trung tâm; hơn 260 binh sĩ tại khu vực của Cụm tác chiến phía Đông; và hơn 35 binh sĩ tại khu vực của Cụm tác chiến Dnepr.

Cụm tác chiến phía Bắc của Nga ngày 23-3 gây tổn thất cho lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine tại tỉnh Sumy và Kharkiv, phá hủy nhiều phương tiện, pháo cùng các kho đạn, nhiên liệu và vật tư.

Cụm tác chiến phía Tây đánh bại nhiều lữ đoàn cơ giới, xung kích, phòng thủ lãnh thổ và Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các tỉnh Kharkiv và Donetsk, khiến đối phương thiệt hại về xe tăng, xe bọc thép, phương tiện, pháo, trạm tác chiến điện tử và kho đạn.

Trong khi đó, cụm tác chiến phía Nam gây tổn thất nặng cho các lực lượng cơ giới, xung kích, cơ động đường không tại Donetsk, đồng thời phá hủy phương tiện, pháo dã chiến, trạm tác chiến điện tử và các kho đạn, vật tư.

Cụm tác chiến Trung tâm gây tổn thất cho nhiều đơn vị Ukraine tại Donetsk và tỉnh Dnepropetrovsk, khiến đối phương tổn thất nhiều xe bọc thép, phương tiện và trạm tác chiến điện tử.

Cụm tác chiến phía Đông tiếp tục đánh bại nhiều lữ đoàn và trung đoàn xung kích tại tỉnh Zaporizhia, gây thiệt hại về xe bọc thép, phương tiện, hệ thống Grad và pháo dã chiến cho Ukraine.

Cụm tác chiến Dnepr cũng gây tổn thất cho các lữ đoàn Ukraine tại Zaporizhia, phá hủy phương tiện, trạm tác chiến điện tử, pháo cùng các kho đạn và vật tư của đối phương.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 23-3 đã có 116 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến. Trong đó, Moscow gây áp lực mạnh nhất ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và gia tăng hoạt động ở các khu vực Kostiantynivka và Huliaipole.

. Ngày 23-3, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tình báo Ukraine tin rằng lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới, và kêu gọi người dân cảnh giác với các cảnh báo không kích, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Hãy chú ý đến các cảnh báo không kích ngày hôm nay. Thông tin tình báo cho chúng ta biết Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn” - nhà lãnh đạo Ukraine nói, không cung cấp thêm chi tiết về thời gian hoặc mục tiêu có thể.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng các đơn vị phòng không đã nhận được các mệnh lệnh cần thiết.

Cũng theo ông Zelensky, Nga đang lên kế hoạch triển khai thêm các trạm điều khiển trên mặt đất dành cho máy bay không người lái (UAV) tầm xa, cả ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đang kiểm soát và ở Belarus.

“Chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Tôi đã chỉ thị cho ông Oleh Ivashchenko (người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine) thông báo cho các đối tác và đại diện truyền thông về những dữ liệu mà chúng tôi có thể công bố” - ông Zelensky nói.

Theo các quan chức Ukraine, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương trên nhiều khu vực.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 251 UAV trong đêm, trong đó 234 chiếc đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào kho chứa dầu Transneft tại cảng Primorsk thuộc tỉnh Leningrad (Nga) và nhà máy lọc dầu Bashneft-Ufaneftekhim ở Ufa, CH Bashkortostan thuộc Nga vào ngày 23-3.

Cảng Primorsk xử lý khoảng 60 triệu tấn dầu mỗi năm và là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Nga trên Biển Baltic. Cảng này nằm cách điểm biên giới gần nhất của Ukraine khoảng 1.087 km.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một bể chứa nhiên liệu và cơ sở hạ tầng bốc dỡ dầu đã bị ảnh hưởng, gây ra vụ cháy và sự cố vỡ đập tại cơ sở ở Primorsk.

Bộ Tổng tham mưu nói rằng cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Bashneft-Ufaneftekhim, cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km, cũng gây ra hỏa hoạn, và cho biết thêm cơ sở này có công suất chế biến hàng năm từ 6 đến 8 triệu tấn.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.