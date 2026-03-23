Chiến sự Nga-Ukraine 23-3: Nga tập kích mạnh hạ tầng nhiên liệu và năng lượng Ukraine; Ông Zelensky phê chuẩn loạt chiến dịch mới nhằm vào Nga 23/03/2026 09:05

(PLO)- Nga tập kích mạnh hạ tầng nhiên liệu và năng lượng Ukraine; Ông Zelensky phê chuẩn loạt chiến dịch mới nhằm vào Nga; Ukraine nói UAV phá hủy hệ thống Buk và radar S-400 của Nga; Ông Peskov cho rằng châu Âu chia rẽ nhưng vẫn không muốn đối thoại với Nga.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ông Zelensky phê chuẩn loạt chiến dịch mới nhằm vào Nga

Ngày 22-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã cuộc họp với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov, nghe báo cáo tình hình quân sự, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Tại cuộc họp, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov báo cáo rằng quân đội Nga đang "tận dụng thời tiết thuận lợi hơn" để đẩy mạnh các nỗ lực tấn công trên nhiều khu vực.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Phát biểu sau cuộc họp này, Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã gia tăng "đáng kể" các cuộc tấn công trong tuần qua. Theo ông, quân đội Nga đã nỗ lực tiến công từ các khu vực biên giới thuộc hai tỉnh Kharkiv và Sumy. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các đơn vị Nga tham gia những đợt tiến công này.

Trong khi đó, các vị trí tiền tuyến tỉnh Donetsk không có nhiều biến động trong tuần qua, ông thông tin thêm.

Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ ông đã phê chuẩn "một loạt chiến dịch mới" nhằm vào lực lượng Nga.

Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên khi Ukraine vừa trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi chiến sự bùng phát, với các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào hạ tầng năng lượng và tình trạng mất điện diện rộng, trước khi bước vào mùa xuân.

Tuy nhiên, hiện tượng băng tan vào mùa xuân đồng nghĩa với việc lực lượng Nga có điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức các chiến dịch tấn công mới, sau khi mũi tiến công của họ ở khu vực miền Đông bị chậm lại trong những tháng mùa đông, theo Kyiv Independent.

Trước đó, vào ngày 6-3, ông Zelensky từng cảnh báo Moscow đang tích cực lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mùa xuân tại tỉnh Donetsk. Tại khu vực này, lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục gây áp lực lên các vị trí phòng thủ của Ukraine quanh Pokrovsk và Myrnohrad - hai trung tâm hậu cần then chốt nằm ở phía Tây khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.

Ukraine nói UAV phá hủy hệ thống Buk và radar S-400 của Nga

Quân đội Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công hai hệ thống phòng không Buk tại tỉnh Bryansk của Nga vào ngày 22-3, nằm trong một làn sóng tấn công rộng hơn nhằm vào các mục tiêu quân sự và phòng không khác.

Theo ông Robert Brovdi (biệt danh "Madyar") - Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 và một xe vận tải kiêm bốc nạp đạn của hệ thống Buk-M2 đã bị phá hủy.

Vị tư lệnh cũng chia sẻ một đoạn video được cho là ghi lại cảnh UAV tấn công. Theo ông Brovdi, các hệ thống Buk nói trên đã bị kíp trắc thủ thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái Đột kích số 413 đánh trúng.

Cũng theo người đứng đầu lực lượng, các binh sĩ thuộc Trung tâm Độc lập số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái đã phá hủy một trạm radar thuộc tổ hợp phòng không tiên tiến S-400 Triumf tại khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Ông Brovdi cho biết tính riêng trong tháng 3, Lực lượng Hệ thống Không người lái đã phá hủy 26 thành phần thuộc các hệ thống phòng không Nga. Tổng cộng, các đơn vị UAV của nhánh quân sự này đã loại khỏi vòng chiến là 7.073 binh sĩ Nga và 25.612 khí tài quân sự.

Nga tập kích mạnh hạ tầng năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22-3 báo cáo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Potapovka ở tỉnh Sumy trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát khu dân cư Potapovka ở tỉnh Sumy thông qua các chiến dịch quyết đoán" - Bộ này cho biết.

Cũng trong ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine, cùng nhiều khu vực triển khai quân của đối phương.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo báo cáo, quân đội Nga đã tấn công vào sinh lực và khí tài của Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov thuộc quân đội Ukraine trong ngày qua.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã cải thiện vị trí tiền phương và gây tổn thất về sinh lực cũng như khí tài cho năm lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn không vận, một lữ đoàn lính dù, một trung đoàn đột kích của quân đội Ukraine, một lữ đoàn hải quân đánh bộ, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov cùng sáu lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.215 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn bộ các khu vực tiền tuyến trong ngày qua.

Moscow cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 244 UAV cùng 8 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày 22-3.

Nhìn chung, kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, quân đội Nga báo cáo đã phá hủy tổng cộng 671 máy bay chiến đấu, 284 trực thăng, 126.137 UAV, 652 hệ thống tên lửa đất đối không, 28.423 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.690 bệ phóng rocket phóng loạt, 33.999 pháo dã chiến và súng cối, cùng 57.480 phương tiện cơ giới quân sự đặc chủng của Ukraine.

Ông Peskov: Châu Âu chia rẽ nhưng vẫn không muốn đối thoại với Nga

Ngày 22-3, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Liên minh châu Âu (EU) hiện đang ở trong tình thế khó khăn và đối mặt sự chia rẽ nội bộ sâu sắc, nhưng khối này vẫn không sẵn sàng đối thoại với Nga và muốn tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine, theo kênh Vesti.

"Châu Âu đang bị giằng xé do những bất đồng, rơi vào tình thế khó khăn nhưng vẫn không muốn nói chuyện với chúng tôi. Châu Âu vẫn muốn cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn nhưng lại không biết lấy nguồn lực đâu để chi trả cho cuộc chiến" - ông Peskov nói.

Phía châu Âu chưa lên tiếng về thông tin trên.