Chiến sự Trung Đông: Iran-Israel đánh rát; Rộ đề xuất 15 điểm ông Trump gửi Tehran 25/03/2026 06:15

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Iran, Israel và các lực lượng liên quan tiến hành nhiều cuộc tấn công qua lại trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang được thúc đẩy.

Iran nói đã tấn công cơ sở quốc phòng Israel, Tel Aviv tuyên bố vừa tung đòn không kích mới

Theo hãng tin Al Jazeera, quân đội Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở của hãng vũ khí Rafael tại thành phố Haifa, miền bắc Israel vào tối 24-3.

Theo hãng thông tấn Fars, một người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết Iran đã phóng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều mục tiêu, bao gồm TP Eilat, Dimona, các khu vực xung quanh Tel Aviv, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Iran cũng tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn tên lửa hành trình và UAV tại khu vực miền trung và miền nam Iran.

Iran cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào khu dân cư tại Varamin, phía nam Tehran. Theo phía Iran, kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, đã ít nhất 1.500 người thiệt mạng và hơn 18.550 người bị thương.

Hiện trường vụ tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng thành phố Bnei Brak, gần Tel Aviv, ngày 24-3. Ảnh: Chaim Goldberg/ Flash90

. Trong khi đó, quân đội Israel rạng sáng 25-3 cho biết đã phát hiện thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Iran nhằm vào khu vực Eilat ở miền nam Israel, và còi báo động đã được kích hoạt tại khu vực này, tờ The Times of Israel đưa tin.

Trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Eilat được cho là đã bị đánh chặn và không gây thương vong.

Tại miền trung Israel, các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết ít nhất 12 người bị thương sau một vụ phóng tên lửa từ Iran. Nhiều tòa nhà tại thành phố Bnei Brak, gần Tel Aviv, bị hư hại nặng, trong đó có một căn hộ bị sập một phần.

Rạng sáng 25-4, quân đội Israel cho biết Không quân nước này đã phát động một làn sóng không kích mới nhằm vào thủ đô Tehran của Iran.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

. Tại Lebanon, các cuộc không kích mới nhất của Israel được cho là đã nhắm vào các thị trấn Beit Lif và Hanin ở miền nam nước này. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cho biết đã tấn công các binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Naqoura bằng UAV.

Hezbollah cũng tuyên bố đã phóng rocket và pháo kích vào các khu vực có binh sĩ Israel tập trung tại thị trấn Taybeh, miền nam Lebanon, đồng thời tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Israel tại khu định cư Katzrin ở Cao nguyên Golan.

. Trong khi đó, Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết khoảng 3.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 của Mỹ dự kiến sẽ được triển khai tới Trung Đông, dù hiện chưa có lệnh chính thức.

Nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Trong bối cảnh xung đột gia tăng, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm ngày 24-3 để thảo luận về các diễn biến mới nhất trong khu vực và các nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng, tăng cường ổn định, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo tuyên bố từ Hoàng gia Qatar, Quốc vương Qatar bày tỏ đánh giá cao các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thúc đẩy các sáng kiến nhằm chấm dứt leo thang quân sự.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, đối thoại nhằm tăng cường hợp tác song phương và phục vụ lợi ích chung.

. Cùng ngày 24-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Iran “tham gia đàm phán một cách thiện chí” nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội X, ông Macron cho biết ông cũng kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công mà ông cho là “không thể chấp nhận được” nhằm vào các quốc gia trong khu vực, đồng thời khôi phục quyền tự do hàng hải tại eo biển Strait of Hormuz.

. Giáo hoàng Pope Leo XIV ngày 24-3 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Trung Đông, đồng thời cảnh báo về cuộc khủng hoảng di dân ngày càng nghiêm trọng và kêu gọi các bên tham chiến quay lại bàn đàm phán.

Giáo hoàng nhấn mạnh cần “làm việc vì hòa bình, không phải bằng vũ khí mà bằng đối thoại”.

Ông cho biết tình trạng thù hận và bạo lực đang gia tăng, hơn một triệu người đã phải di dời và nhiều người đã thiệt mạng vì xung đột. Giáo hoàng cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo và chính quyền các nước thực sự thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt chiến sự.

Rộ đề xuất 15 điểm ông Trump gửi Iran

Một số hãng tin phương Tây ngày 24-2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Washington đã gửi cho Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Thông tin này ban đầu được báo The New York Times đăng tải và sau đó được hãng tin Reuters dẫn lại, cho biết kế hoạch được chuyển tới Iran thông qua Pakistan như một kênh trung gian.

Kênh Channel 12 của Israel đã nêu ra 14/15 điểm được cho là nội dung chính, như sau:

1. Iran phải dỡ bỏ năng lực hạt nhân hiện có.

2. Iran phải cam kết không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

3. Sẽ không có hoạt động làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran.

4. Iran phải bàn giao kho dự trữ khoảng 450 kg uranium làm giàu ở mức 60% cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong thời gian gần, theo lộ trình sẽ được thống nhất.

5. Các cơ sở hạt nhân Natanz, Isfahan và Fordo phải bị tháo dỡ.

6. IAEA phải được trao quyền tiếp cận đầy đủ, minh bạch và giám sát tại Iran.

7. Iran phải từ bỏ học thuyết sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

8. Iran phải chấm dứt việc tài trợ, chỉ đạo và cung cấp vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

9. Eo biển Hormuz phải được duy trì mở và hoạt động như một hành lang hàng hải tự do.

10. Chương trình tên lửa của Iran phải bị hạn chế cả về tầm bắn và số lượng, với các ngưỡng cụ thể sẽ được xác định sau.

11. Mọi việc sử dụng tên lửa trong tương lai chỉ được giới hạn cho mục đích phòng vệ.

12. Iran sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt do cộng đồng quốc tế áp đặt.

13. Mỹ sẽ hỗ trợ Iran phát triển chương trình hạt nhân dân sự, bao gồm sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

14. Cơ chế “snapback” - cơ chế cho phép tự động tái áp đặt trừng phạt nếu Iran không tuân thủ - sẽ bị bãi bỏ.

Các bên liên quan chưa lên tiếng chính thức về thông tin trên.