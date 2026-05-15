Mỹ cam kết viện trợ nhân đạo bổ sung 1,8 tỉ USD cho LHQ, nêu lý do 15/05/2026 05:38

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mike Waltz nhấn mạnh rằng khoản viện trợ mới phản ánh các ưu tiên của Tổng thống Donald Trump đối với LHQ trong việc giúp tổ chức này phát huy hết tiềm năng.

Ngày 14-5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mike Waltz cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết bổ sung thêm 1,8 tỉ USD vào quỹ viện trợ nhân đạo cho LHQ, theo kênh Al Jazeera.

Ông Waltz mô tả mục tiêu của Tổng thống Trump là “mang lại sự minh bạch về cách thức sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ cho viện trợ nhân đạo”.

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn với các bạn: Tổng thống Trump đã nói rõ ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức rằng thời kỳ chấp nhận hiện trạng đã kết thúc” - ông Waltz nói, thêm rằng, bằng cách thay đổi cách tiếp cận của Mỹ đối với tài chính của LHQ, ông Trump hy vọng sẽ giúp tổ chức quốc tế này “cải cách”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mike Waltz. Ảnh: AFP

“Ở nhiều khía cạnh, sự hợp tác cải cách này phản ánh các ưu tiên của Tổng thống Trump đối với LHQ trong việc giúp tổ chức này phát huy hết tiềm năng của mình. Nhiệm vụ của ông ấy dành cho chúng tôi là giúp tổ chức này cải cách và giúp nó đạt được tiềm năng đó “ - đại sứ Mỹ lưu ý.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản đóng góp mới này nâng tổng số tiền hỗ trợ của Mỹ cho các chương trình cải cách và hỗ trợ cứu sinh của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) lên 3,8 tỉ USD tại 21 quốc gia trọng điểm.

Tuy nhiên, số tiền được công bố trên vẫn còn thấp hơn nhiều so với các cam kết viện trợ nhân đạo trước đây của Mỹ, vốn lên tới 17 tỉ USD trong năm tài chính 2022.

Ông Waltz cũng tìm cách bác bỏ những lời chỉ trích rằng chính quyền ông Trump đã thoái thác trách nhiệm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

“Có một luận điệu đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông rằng Mỹ đã bỏ rơi vấn đề này. Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Đó là tin giả. Những con số mà chúng tôi không chỉ công bố hồi tháng 12 mà còn công bố hôm nay sẽ… thực sự đến được với những người cần giúp đỡ” - ông Waltz nhấn mạnh.

Kể từ khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1-2025, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi các cam kết viện trợ quốc tế cũng cắt giảm nguồn kinh phí sẵn có. Ví dụ, vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), vốn là cơ quan chính chịu trách nhiệm phân phối viện trợ nước ngoài của Mỹ trong nhiều thập niên.

Nguồn tài trợ cho viện trợ và phát triển quốc tế nói chung đã giảm khi chính quyền ông Trump đóng băng hoặc cắt giảm các hợp đồng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính rằng trong năm 2025, viện trợ phát triển từ Mỹ đã giảm 56,9% so với năm 2024.

Ngày 14-5, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp của LHQ - ông Tom Fletcher đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những đau khổ do xung đột, thiên tai và các tình huống khẩn cấp toàn cầu gây ra.

“Chúng ta đang đối mặt nhu cầu ngày càng tăng. Hơn 300 triệu người cần sự hỗ trợ của chúng ta, và chúng ta đang đối mặt nguồn tài trợ toàn cầu giảm sút. Do đó, chúng ta đang quá tải, thiếu nguồn lực và thực sự đang bị tấn công” - ông Fletcher cho hay.