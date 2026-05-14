VIDEO: Ông Tập chủ trì quốc yến chào mừng ông Trump 14/05/2026 17:47

(PLO)- Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tập trung dự quốc yến, nội dung cuối cùng trong chương trình của ngày làm việc đầu tiên đầy bận rộn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh.

Chiều 14-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Tập mở đầu bài phát biểu tại quốc yến bằng thông điệp đầy lạc quan.

“Nhân dân Trung Quốc và Mỹ đều là những dân tộc vĩ đại. Việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau” - ông Tập nói, nhắc lại một khẩu hiệu quen thuộc của Trung Quốc cùng một câu khẩu hiệu nổi tiếng của ông Trump.

“Chúng ta có thể giúp nhau thành công và thúc đẩy phúc lợi của toàn thế giới” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với những người có mặt tại buổi tiệc.

Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quốc yến ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-5. Nguồn: CNN

Trong lời nâng ly khai tiệc dành cho Tổng thống Trump tại quốc yến, Chủ tịch Tập mô tả quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ song phương có ảnh hưởng quan trọng nhất thế giới, đồng thời cảnh báo hai bên “không bao giờ được làm hỏng mối quan hệ này”.

“Hôm nay, Tổng thống Trump và tôi đã có các cuộc trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung - Mỹ cũng như tình hình quốc tế và khu vực. Cả hai chúng tôi đều cho rằng quan hệ Trung - Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Chúng ta phải duy trì tốt mối quan hệ này và không bao giờ được làm tổn hại nó” - theo nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại quốc yến. Nguồn: CNN

Tại quốc yến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được nhìn thấy trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân thông qua phiên dịch. Tổng giám đốc điều hành Xiaomi Lôi Quân được bắt gặp chụp ảnh cùng Tổng giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.

Các quan chức Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp như Tim Cook, cũng được nhìn thấy đang giao lưu và trò chuyện.

Các bàn tiệc được trang trí bằng những cụm hoa cầu kỳ, trong đó có một bàn đặt mô hình tinh xảo của Thiên Đàn - di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận. Đây là nơi ông Trump và ông Tập cùng tham quan trong ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP

Phát biểu tại buổi tiệc, Tổng thống Trump ca ngợi đây là “một ngày tuyệt vời” và cảm ơn Chủ tịch Tập vì “sự đón tiếp trọng thị tuyệt vời chưa từng có”, theo tờ The Guardian.

“Trước đó trong ngày hôm nay, chúng tôi đã có các cuộc đối thoại và gặp gỡ vô cùng tích cực, hiệu quả với phái đoàn Trung Quốc, và buổi tối hôm nay là một cơ hội đáng trân trọng khác để những người bạn cùng trao đổi thêm về một số vấn đề mà chúng tôi đã thảo luận trong ngày” - ông Trump nói.

Đưa thêm các ví dụ về mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc qua nhiều năm, ông Trump nói rằng người Trung Quốc “giờ đây yêu thích bóng rổ và quần jean xanh”.

Bàn tiệc tại quốc yến chiêu đãi phái đoàn Mỹ. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP

Ông cũng khẳng định các nhà hàng Trung Quốc tại Mỹ hiện nay “nhiều hơn tổng số của năm chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất nước Mỹ cộng lại. Đó là một con số rất đáng chú ý”.

Ông Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc “ngay từ đầu… đã chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau sâu sắc”, đồng thời dẫn chứng việc ông Benjamin Franklin - một trong 7 “người cha lập quốc” của Mỹ - từng đăng tải những câu nói của Khổng Tử trên một tờ báo.

Ông Trump nâng ly chúc mừng ông Tập khi kết thúc bài phát biểu bằng lời mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9.