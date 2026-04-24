Giá bán Vinhomes Hạ Long Xanh và những yếu tố quyết định giá trị từng phân khu 24/04/2026 18:49

(PLO)- Thị trường bất động sản ven biển phía Bắc đang sôi động với sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Hạ Long Xanh. Dự án thu hút nhờ quy hoạch tầm cỡ, mặt bằng giá đa dạng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Vinhomes Hạ Long Xanh nơi nâng tầm trải nghiệm sống

Vinhomes Hạ Long Xanh được định vị là “thành phố kỳ quan” bên Vịnh di sản, sở hữu quy mô lên tới 4.114 ha, một trong những đại đô thị lớn nhất miền Bắc hiện nay. Dự án do Vingroup phát triển với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD, tích hợp đa dạng chức năng từ nhà ở, thương mại đến nghỉ dưỡng cao cấp, tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, dự án còn cung cấp khoảng 48.000 sản phẩm đa dạng như căn hộ, liền kề, shophouse và biệt thự. Các dòng sản phẩm được thiết kế theo nhiều phong cách kiến trúc quốc tế, đáp ứng nhu cầu từ an cư đến đầu tư khai thác. Dự án sở hữu khả năng kết nối linh hoạt với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm du lịch lớn.

Hạ tầng đồng bộ cùng định hướng phát triển đô thị ven biển hiện đại giúp gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn như khu vui chơi, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp giúp nơi đây không chỉ là nơi ở mà còn là điểm đến sống, trải nghiệm, đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực.

Giá bán Vinhomes Hạ Long Xanh năm 2026

Bước sang năm 2026, giá bán Vinhomes Hạ Long Xanh vẫn đang ở trong giai đoạn phân phối, tuy nhiên thị trường đã hình thành mức giá tham khảo dựa trên các nguồn phân phối và biến động thực tế. Mặt bằng giá có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình và vị trí, phản ánh đúng giá trị từng phân khu. Dưới đây là bảng giá tham khảo cập nhật mới nhất:

Loại hình sản phẩm

Diện tích (m²)

Giá tham khảo (tỷ VNĐ)

Đơn giá (triệu/m²)

Căn hộ cao tầng

28 - 100

1,6 - 6

45 - 65

Nhà liền kề

50 - 90

5,5 - 12

100 - 120

Shophouse

75 - 150

12 - 25

130 - 180+

Biệt thự song lập

150 - 220

18 - 28

100 - 130

Biệt thự đơn lập

250 - 400+

35 - 60+

140 - 200+



Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng phân khu, vị trí và thời điểm mở bán. Để biết chính xác giá bán từng căn, chính sách ưu đãi và giỏ hàng thực tế, khách hàng nên liên hệ trực tiếp đơn vị phân phối để được tư vấn chi tiết và cập nhật mới nhất.

Điều gì tạo nên sự khác biệt ở mức giá từng phân khu?

Dòng sản phẩm biệt thự cao cấp có mức giá cao nhờ diện tích lớn, không gian riêng tư và vị trí đắc địa. Những căn biệt thự ven biển hoặc gần khu tiện ích trọng điểm thường được xem là tài sản tích lũy lâu dài, phù hợp với giới thượng lưu hoặc nhà đầu tư dài hạn. Đây cũng là phân khúc khan hiếm, vì vậy thường ghi nhận biên độ tăng giá mạnh theo thời gian.

Ở phân khúc shophouse và nhà liền kề, yếu tố quyết định giá nằm ở khả năng khai thác thương mại và tạo dòng tiền. Các căn nằm trên trục đại lộ, gần khu du lịch hoặc trung tâm tiện ích có thể kinh doanh thuận lợi, nhờ đó giá bán cao hơn đáng kể so với vị trí nội khu. Chính lợi thế “vừa ở vừa sinh lời” khiến dòng sản phẩm này được giới đầu tư ưu tiên.

Trong khi đó, căn hộ chung cư có lợi thế về giá mềm và tính thanh khoản cao, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc nhà đầu tư vốn vừa phải. Mức giá căn hộ phụ thuộc nhiều vào tầng cao, hướng view và tiêu chuẩn bàn giao, trong đó những căn sở hữu tầm nhìn đẹp như view biển hoặc công viên luôn có sự chênh lệch rõ rệt.

Tiềm năng tăng giá và cơ hội đầu tư dài hạn

Vinhomes Hạ Long Xanh được đánh giá có tiềm năng tăng giá nhờ hội tụ nhiều yếu tố như quy mô, vị trí ven Vịnh di sản và hạ tầng hoàn thiện. Khi các tiện ích trọng điểm đi vào vận hành, dự án sẽ thu hút lượng lớn cư dân và khách du lịch, tạo lực đẩy cho giá trị bất động sản. Đây là cơ sở giúp dự án duy trì sức hút bền vững đối với nhà đầu tư trên thị trường.