Vé máy bay Tết 2026: Chọn giá rẻ hay hành trình trọn vẹn cùng Vexere? 27/10/2025 15:45

(PLO)- Cuộc đua săn vé máy bay Tết 2026 đã khởi động sớm hơn 5 tháng, phần lớn do áp lực từ "cơn ác mộng" giá cao và "cháy vé" của Tết 2025. Tâm lý "phải mua sớm" này khiến các đợt vé giá rẻ xuất hiện như "mồi câu" hấp dẫn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu một tấm vé "giá rẻ" có phải là mục tiêu cuối cùng, hay đằng sau đó là những chi phí chìm, sự bất tiện và rủi ro tìm ẩn?

Ngày nay, người tiêu dùng thông thái không chỉ tìm kiếm một tấm vé; họ tìm kiếm một hành trình đoàn viên trọn vẹn. Và Vexere đang nổi lên như một nền tảng toàn diện, cung cấp giải pháp cho bài toán nan giải này. Nền tảng của Vexere giải quyết triệt để nỗi lo "chi phí ẩn" bằng cách cam kết giá vé hiển thị là giá cuối cùng, không phí ẩn, đồng thời mang đến đa dạng lựa chọn di chuyển từ vé xe khách, máy bay đến vé tàu hỏa, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đằng sau hai chữ "Giá Rẻ" của vé máy bay Tết là gì?

Thực tế, một tấm vé máy bay Tết được quảng cáo là rẻ nhất hiếm khi là chi phí cuối cùng. Người dùng thường phải đối mặt với ba sự đánh đổi lớn:

1. Chi phí ẩn: Vé rẻ thường không bao gồm hành lý ký gửi. Chi phí mua thêm tại sân bay có thể đẩy giá vé cuối cùng lên cao hơn cả một vé "trọn gói" của hãng khác.

2. Sự bất tiện: Các chuyến bay giá rẻ thường rơi vào khung giờ bay đêm hoặc sáng sớm. Đây có thể là một sự mệt mỏi lớn đối với các gia đình có người già và trẻ nhỏ.

3. Rủi ro lừa đảo: Áp lực phải có vé và tâm lý ham rẻ tạo cơ hội cho lừa đảo. Từ các website giả mạo đến chiêu trò "xuất vé thật rồi hoàn/hủy", rủi ro mất tiền là rất lớn.

Không phải lúc nào vé máy bay cũng là lựa chọn tối ưu

Nhiều người mặc định chọn vé máy bay Tết vì nghĩ rằng nhanh, nhưng thường quên rằng một chuyến bay 2 tiếng thực chất tiêu tốn 6-7 tiếng di chuyển mệt mỏi (ra sân bay, chờ thủ tục hỗn loạn, bay, chờ hành lý).

Toa tàu giường nằm tối ưu cho gia đình trong các chuyến về quê dịp Tết.

Vào mùa cao điểm Tết, vé tàu hỏa đang trở thành lựa chọn thay thế thông minh. Như Vexere đã phân tích trong bài viết "Khi nào nên chọn du lịch bằng tàu hỏa?", giá trị của tàu hỏa nằm ở hành trình "trọn gói": đi từ trung tâm đến trung tâm, không hỗn loạn thủ tục, và quan trọng nhất là có mức giá bình ổn hơn nhiều.

Hiểu rõ điều này, Vexere cho phép người dùng so sánh và đặt chỗ cả vé máy bay, xe khách và vé tàu hỏa. Đặc biệt với ưu đãi giảm ngay 25% giá vé tàu cho khách hàng lần đầu mua vé tàu online tại Vexere, càng biến đây thành một lựa chọn an toàn và tiết kiệm.

Vẫn chọn vé máy bay Tết? Hãy là người săn vé thông minh tại Vexere!

Tất nhiên, vé máy bay Tết vẫn là lựa chọn bắt buộc với nhiều hành trình dài. Vấn đề là làm thế nào để săn vé vừa an toàn, vừa có giá tốt nhất? Câu trả lời một lần nữa nằm ở việc chọn đúng nền tảng.

Thay vì mạo hiểm trên các website lạ, việc đặt vé qua một nền tảng uy tín như Vexere giúp bạn loại bỏ 100% rủi ro lừa đảo. Không chỉ vậy, Vexere còn giúp bạn tối ưu hóa chi phí bằng cách tung ra nhiều ưu đãi độc quyền ngay cả với vé máy bay.

Vexere giảm 30.000đ/ghế cho vé máy bay Vietjet Air.

Nắm bắt đợt mở bán lớn của Vietjet, Vexere mang đến ưu đãi hấp dẫn: Giảm ngay 30.000 VNĐ/ghế khi đặt vé máy bay Tết 2026 của Vietjet cho hành trình có giá rẻ nhất, giúp người dùng có được mức giá tốt nhất và an toàn nhất ngay cả khi chọn vé máy bay Tết.

Đừng để "giá rẻ" che mờ đi bức tranh toàn cảnh của hành trình. Tết 2026, hãy là người tiêu dùng thông thái. Dù bạn chọn vé máy bay Tết hay vé tàu hỏa, Vexere chính là nền tảng toàn diện, mang đến một hành trình đoàn viên an tâm, tiện lợi với nhiều ưu đãi nhất.