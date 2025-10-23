Khánh thành nhà tưởng niệm nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn 23/10/2025 15:46

(PLO)- Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn đã chính thức khánh thành sau hơn 4 tháng xây dựng với tổng kinh phí hơn 11 tỉ đồng.

Sáng 23-10, Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Phạm Xuân Ẩn đã diễn ra tại Khu Truyền thống Cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Tham dự Lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Chính ủy Tổng cục II chủ trì buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực tiểu ban văn kiện Đại hội XIV cùng các lãnh đạo, đơn vị và gia đình Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Xuân Ẩn. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh những đóng góp, công lao của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Phạm Xuân Ẩn nói riêng, ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam nói chung đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đây còn là nơi sinh hoạt chính trị, giáo dục dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng; kịp thời động viên cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tình báo Quốc phòng và nhân dân địa phương, nêu cao niềm tự hào về truyền thống của TP.HCM.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, đại diện gia đình Thiếu tướng, AHLLVTND Phạm Xuân Ẩn.

Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II phát biểu. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II nhấn mạnh trong suốt 80 năm qua, được Đảng, Bác Hồ, Quân đội trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện; được các ban, bộ, ngành và địa phương tận tình giúp đỡ và phối hợp hành động; được nhân dân cả nước che chở, đùm bọc, Tình báo Quốc phòng đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

“Để có được truyền thống đó, 1.141 liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành tình báo, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và 276 thương binh, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng bị địch giam giữ, tù đày đã dũng cảm, kiên trung, hi sinh một phần máu xương của mình để tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc” - Trung tướng Nguyễn Đức Lợi cho hay.

Trung tướng Nguyễn Đức Lợi cũng nhấn mạnh, trong những chiến công thầm lặng và rất đỗi tự hào đó, thế hệ Tình báo Quốc phòng hôm nay không bao giờ quên tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Thiếu tướng. Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Xuân Ẩn - Người cán bộ Tình báo mà nhân dân ta tôn vinh là "Nhà Tình báo huyền thoại", còn bên kia chiến tuyến địch cũng phải thừa nhận là một “điệp viên hoàn hảo”.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước và mãi mãi xứng đáng là “tai tỏ, mắt sáng”, là lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng hôm nay tiếp tục xây dựng Tổng cục vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

"Ngọn lửa truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng” sẽ luôn được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo hôm nay và mai sau lưu giữ và thắp sáng" - Trung tướng Nguyễn Đức Lợi bày tỏ.

Nhiều tư liệu, hình ảnh và huân chương được trưng bày tại Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, anh hùng LLVT nhân dân Phạm Xuân Ẩn tại xã Tân Nhựt do Cục 12, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 11,3 tỉ đồng.

Công trình được khởi công tháng 6-2025 và hoàn thành tháng 10-2025. Nhà tưởng niệm gồm hạng mục chính là nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ.

Ông Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Trong đó, bố trí 4 gian trưng bày, diện tích 190m2, không gian khánh tiết là 30m2.… Không gian trung tâm trưng bày các chiến công của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc đời hoạt động của thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn.

Đại biểu cùng Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu tại triển lãm. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân - con trai nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi chia sẻ về người cha kính yêu của mình. "23 năm hoạt động trong lòng địch với vỏ bọc là nhà báo, phóng viên của nhiều tạp chí nổi tiếng, cha tôi đã có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tận tâm tận lực cống hiến vì Tổ quốc, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Cha tôi đã trở thành tấm gương sáng, niềm tự hào, vinh dự cho cả dòng họ và gia đình".

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân cũng bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục II, lãnh đạo TP.HCM và đơn vị tài trợ đã hoàn thành công trình nhà tưởng niệm thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn đúng tiến độ và xây dựng hiện đại.

