Ấn tượng 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' năm 2025 22/10/2025 08:17

(PLO)- "Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM" thể hiện tiềm năng và khát vọng sáng tạo mạnh mẽ của văn nghệ sĩ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Tối 21-10, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ bế mạc Những ngày văn học- nghệ thuật TP.HCM với chủ đề "Nơi những dòng sông hội tụ" sau 3 ngày diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà lưu niệm cho các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết Lễ bế mạc “Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM” năm 2025 đã khép lại chuỗi hoạt động chính diễn ra từ ngày 18 đến 21-10.

Một không gian văn hóa mở cho văn học, nghệ thuật Thành phố

Lễ bế mạc hôm nay chỉ khép lại các hoạt động trọng tâm. Các sự kiện văn hóa – nghệ thuật trong khuôn khổ Những ngày Văn học-nghệ thuật TP.HCM năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2025, tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và đặc khu Côn Đảo.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM chụp hình cùng các văn nghệ sĩ

Theo ông Trần Thế Thuận, Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM năm 2025 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, tổng hợp đầy đủ các lĩnh vực văn học – nghệ thuật, phản ánh tiềm năng và khát vọng sáng tạo mạnh mẽ của đội ngũ văn nghệ sĩ Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

"Sự kiện đã tạo dựng một không gian văn hóa mở, nơi nghệ sĩ, công chúng và du khách cùng gặp gỡ, thưởng thức và lan tỏa cảm hứng sáng tạo.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ của khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) tại các sự kiện đã góp phần cho thấy sự đa dạng, đặc sắc của các loại hình nghệ thuật tại một thành phố mới.

Đặc biệt sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo UBND, Sở VH&TT tỉnh Nghệ An và các văn nghệ sĩ tỉnh Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thể hiện của sự kết nối nghĩa tình và hợp tác văn hóa giữa Thành phố mang tên Bác và quê hương của Người, mở ra hướng hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương, trong đó có hợp tác về văn học – nghệ thuật" – ông Trần Thế Thuận bày tỏ.

Ông Trần Thế Thuận cũng cho biết thêm, bước sang giai đoạn phát triển sau sáp nhập, TP.HCM xác định phát huy giá trị di sản và bản sắc vùng, kết nối tinh hoa của Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Côn Đảo trong tổng thể sáng tạo chung.

Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, tổ chức nhiều hoạt động hợp tác giao lưu hơn nữa, hình thành mạng lưới hợp tác văn học – nghệ thuật trong nước và khu vực.

TP.HCM - Ngôi nhà chung của chúng ta

Lễ bế mạc Những ngày văn học- nghệ thuật TP.HCM gồm 2 phần TP.HCM- ngôi nhà chung của chúng ta và Chào 50 năm thành phố mang tên Người.

Các tiết mục được đầu tư hoành tráng

Trong phần đầu, TP.HCM - ngôi nhà chung của chúng ta, thành phố được ví như dòng sông hội tụ những ký ức và khát vọng, từ gian khó vươn lên thành hình ảnh vừa kiên cường, vừa dịu dàng. Văn học và nghệ thuật ở đây không chỉ là tiếng nói tâm hồn, mà còn là cầu nối đoàn kết, mang đến sức sống mạnh mẽ, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

TP.HCM luôn rộng mở vòng tay đón nhận mọi người, là nơi nuôi dưỡng niềm tin và kết nối trái tim. Năm 2025 đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển của thành phố, với không gian văn hóa hội tụ những dòng chảy ký ức và nhịp sống sáng tạo.

Quốc Đại và Hà Vân với liên khúc Bình Dương hương sắc dịu dàng - Tuyệt vời gốm sứ Bình Dương

Các ca khúc như Lời ru đất Bắc, Giọng hò phương Nam, TP.HCM ngôi nhà chung của chúng ta… không chỉ thể hiện vẻ đẹp các vùng miền mà còn tôn vinh sự năng động và hội nhập của miền Nam.

Ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện bài hát Tổ quốc nhìn từ biển Quốc kỳ nơi đảo xa

Trong phần thứ hai, Chào 50 năm thành phố mang tên Người, những ca khúc như Một vòng Việt Nam, Quốc kỳ nơi đảo xa, Thành phố trong tôi, Chào 50 năm thành phố mang tên Người và liên khúc Hello Hồ Chí Minh city – Chào thành phố- Những trái tim Việt Nam – Ngàn ước mơ Việt Nam – Nối vòng tay lớn thể hiện tình yêu và sự gắn kết của mọi người với thành phố. TP.HCM không chỉ là nơi chốn mà còn là nhịp cầu nối những trái tim, thắp sáng khát vọng và tinh thần đoàn kết.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng với tiết mục "Thành phố trong tôi".

Qua 50 năm, văn học và nghệ thuật thành phố như dòng sông bền bỉ, từ sách vở, âm nhạc đến sân khấu, góp phần viết nên bản hùng ca của một đô thị anh hùng, sáng tạo. Hôm nay, văn học nghệ thuật TP.HCM tiếp tục bay cao, tỏa sáng cùng thời đại, mang theo khát vọng hội nhập và phát triển.