'Những ngày Văn học- Nghệ thuật TP.HCM': Tôn vinh và lan tỏa cảm hứng sáng tạo 19/10/2025 06:29

(PLO)- Trong khuôn khổ lễ khai mạc Những ngày Văn học- Nghệ thuật TP.HCM, ban tổ chức cũng đã tuyên dương 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 1975-2025,.

Tối 18-10, Sở VH&TT TP phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Những ngày Văn học- Nghệ thuật TP.HCM với chủ đề “TP.HCM - 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông” tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, mang tính tổng hợp tất cả các lĩnh vực nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại, từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế đến các loại hình nghệ thuật mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết “Những ngày Văn học- Nghệ thuật TP.HCM” là hoạt động tiếp nối đầy ý nghĩa của Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

"Sự kiện không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, tôn vinh 50 năm thành tựu và sáng tạo, mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Qua đó, thành phố hướng tới việc lan tỏa cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo của khu vực" – bà Thuý phát biểu.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Theo bà Trần Thị Diệu Thuý, suốt 50 năm qua, văn học - nghệ thuật TP.HCM không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo của cả nước, luôn gắn bó với đời sống con người và sự phát triển của thành phố.

Mỗi tác phẩm văn học, mỗi vở diễn, bức tranh hay bản hùng ca đều mang trong mình tinh thần sáng tạo, đương đại, phản ánh sâu sắc bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác.

"Với tinh thần thành phố của sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, “Những ngày Văn học- Nghệ thuật TP.HCM” trở thành không gian tôn vinh, kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Từ đây, ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật của thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục cháy mãi, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội” – bà Thuý cho hay.

Tuyên dương các tác giả, tác phẩm tiêu biểu giai đoạn 1975-2025. Ảnh: V.HÀ

Điểm nhấn của lễ khai mạc là lễ tuyên dương 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 1975-2025 ở các lĩnh vực nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, âm nhạc, sân khấu, múa và nghệ thuật các dân tộc thiểu số nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của văn nghệ sĩ qua các thời kỳ.

Nhiều không gian trải nghiệm, trưng bày trong chương trình.

Sau sự kiện khai mạc, một số sự kiện tiêu biểu khác cũng chính thức diễn ra như Gặp gỡ giao lưu về truyện ký Theo dấu chân Người với PGS.TS Trình Quang Phú.

Tổ chức biểu diễn, quảng bá kịch nói Đức Thượng công tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang chín án tử; đêm ca nhạc Giai điệu từ những vần thơ và các hoạt động quảng bá hát bội, cải lương cùng hai đoàn nghệ thuật Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ).

Tại cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng và Satra từ ngày 19 đến 26-10 sẽ tổ chức chiếu 2 phim Vị đắng tình yêu và Cánh đồng hoang.

Tại khu vực Bình Dương sẽ tổ chức biểu diễn vở cải lương Tiếng trống Mê Linh.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khán giả sẽ được thưởng thức các vở cải lương San hô đỏ. Tổ chức chiếu phim phục vụ miễn phí phim Mưa đỏ và diễn vở kịch Đồng chí của Hội sân khấu TP tại đặc khu Côn Đảo.

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người. Ảnh: V. HÀ

Tại xã Đất Đỏ sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ soạn giả Viễn Châu - “vua vọng cổ”, quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1924-2024).

Toàn bộ hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày Văn học-Nghệ thuật TP.HCM” mở cửa tự do, nhằm tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân, học sinh – sinh viên, văn nghệ sĩ, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm, giao lưu, trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật đặc sắc của TP.HCM.