Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM 18/10/2025 12:33

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo đã dự Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Sáng 18-10, Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM đã diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh).

Hội nghị do Thành ủy TP.HCM chỉ đạo; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH&TT TP.HCM chủ trì; phối hợp cùng Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và các sở, ngành liên quan tổ chức. Tham dự hội nghị có các của lãnh đạo Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, các cơ quan báo chí – xuất bản, cùng đại diện các đơn vị tham gia triển lãm, giảng viên và sinh viên học viện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, NSƯT Phi Điểu và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan triển lãm bên lề hội nghị.

Hội nghị nhằm nhìn lại toàn diện hành trình 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật TP sau ngày thống nhất đất nước. Thông qua hội nghị, thành phố tiếp tục tri ân và tôn vinh các thế hệ văn nghệ sĩ đã góp phần làm nên diện mạo phong phú, đặc sắc của nền văn học - nghệ thuật TP.HCM. Đây cũng là dịp định hướng chiến lược phát triển văn học - nghệ thuật giai đoạn 2025 - 2035, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng TPHCM trở thành “thành phố Điện ảnh”, “thành phố Lễ hội” trong tương lai.

Các hoạt động "Những ngày văn học - nghệ thuật thành phố" được tổ chức song song với hội nghị. Trong dịp này, Sở VH&TT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, bảo tàng, thư viện tổ chức không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản phục vụ hội nghị.

Qua các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm và phim tư liệu trưng bày, hình ảnh nền văn học - nghệ thuật TP.HCM được tái hiện sinh động như một bức tranh đa sắc, kết tinh từ dòng chảy lịch sử, sự giao thoa và kế thừa giữa các thế hệ sáng tạo.

Phát huy tinh thần đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức trao tặng Học viện Cán bộ TP.HCM không gian "Cây tri thức" cùng 126.000 quyển sách (sách giấy và sách nói). Đây là món quà ý nghĩa gửi đến đội ngũ giảng viên, sinh viên, góp phần bồi đắp văn hóa đọc, gìn giữ và phát huy giá trị văn học - nghệ thuật của TP.

Không gian "Cây tri thức" được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa mới, góp phần hình thành nguồn lực tinh thần, thúc đẩy TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước, xứng đáng với vai trò tiên phong trong đổi mới và sáng tạo.