Lãnh đạo TP.HCM thăm và tri ân văn nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho TP.HCM 17/10/2025 17:08

(PLO)- Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm hỏi nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng; NSND Trà Giang...

Sáng 17-10, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các văn nghệ sĩ trong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè; nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng; NSND Trà Giang; nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhà thơ Lê Giang.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà cho nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ảnh: VĂN HÀ

Đây là hoạt động tiếp nối kế hoạch tổ chức thăm các văn nghệ sĩ tiêu biểu, những văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Thăm văn nghệ sĩ Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định), nơi chăm sóc nhiều văn nghệ sĩ cao tuổi, ông Nguyễn Phước Lộc và đoàn lãnh đạo TP.HCM đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Lê Hữu Sơn và nghệ sĩ Ngọc Đáng hiện đang sống tại đây.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM tặng quà cho nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà. Ảnh: V. HÀ

Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng các nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và trí nhớ minh mẫn cùng ôn lại lại những kỷ niệm làm nghề, vai diễn của mình với lãnh đạo TP. Các nghệ sĩ khác cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm và chia sẻ của lãnh đạo TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM tặng quà cho NSƯT Diệu Hiền và nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: V.HÀ

Kỳ vọng sức sáng tạo, hoạt động nghệ thuật của văn nghệ sĩ

Tại nhà đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng, nữ nhà văn bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP.

Tại đây, không chỉ ôn lại kỷ niệm thuở còn hoạt động cách mạng, đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng cũng đã giới thiệu cho ông Nguyễn Phước Lộc và đoàn lãnh đạo tập bản thảo hồi ký Vẫy gọi đời phim, được bà đã sửa chữa đến 5 lần.

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi và tặng quà cho đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng. Ảnh: V.HÀ

Hồi ký này dự kiến sẽ được đạo diễn- nhà văn Xuân Phượng ra mắt vào cuối năm nay.

Trước sự lao động miệt mài của đạo diễn – nhà văn Xuân Phượng, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần lạc quan, luôn mang năng lượng tích cực và hăng say hoạt động nghệ thuật của đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng.

Ông Nguyễn Phước Lộc mong NSND Trà Giang luôn trẻ, khoẻ và lan toả nhiều các tranh vẽ của mình để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những em học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: QUỐC THANH

Còn tại nhà NSND Trà Giang, nữ nghệ sĩ chia sẻ về đam mê hội họa tuổi xế chiều. Đến nay, bà đã có hàng trăm bức tranh đủ thể loại, với nhiều cuộc triển lãm chung và riêng.

"Dù không còn tham gia đóng phim, xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng tôi vẫn hoạt động nghệ thuật bằng cách vẽ hằng ngày để mình có niềm vui sống khoẻ. Bên cạnh đó, những tác phẩm nghệ thuật mà tôi vẽ sẽ được đem đi đấu giá để hỗ trợ cho các trẻ em nghèo hiếu học" – NSND Trà Giang cho hay.

NSND Trà Giang cũng bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc khi được lãnh đạo TP.HCM đến thăm và tri ân.

Đón đoàn lãnh đạo đến thăm, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tác giả của loạt ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Dấu chân phía trước… không khỏi xúc động và bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM.

Sau khi lắng nghe thông tin về hoạt động tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho rằng 50 năm qua hoạt động nghệ thuật của TP đã làm được rất nhiều điều và xứng đáng có một buổi tổng kết để rút kinh nghiệm cho 100 năm thành lập Đảng.

"TP.HCM cần mở ngay một cuộc vận động sáng tác cho từng đối tượng để có tác phẩm dài hơi hướng đến 100 năm thành lập Đảng" – nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đề xuất.

Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao đề xuất này và chúc nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn luôn có nhiều năng lượng tích cực.

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng trao thư mời đến các văn nghệ sĩ đến tham dự Hội nghị Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025).