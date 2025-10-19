Liên Bỉnh Phát, diễn viên đầu tiên của Việt Nam đoạt giải Kim Chung 19/10/2025 00:46

Tối 18-10, lễ trao giải Kim Chung đã chính thức diễn ra, đây là một trong những giải thưởng danh giá của làng điện ảnh Châu Á.

Tại đây, diễn viên Liên Bỉnh Phát, đại diện Việt Nam đã vượt qua những gương mặt trong đề cử: Kha Thúc Nguyên, Tống Vỹ Ân, Phạm Thiếu Huân để giành chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc", đánh dấu lần đầu tiên diễn viên Việt Nam nhận được giải thưởng này.

Liên Bỉnh Phát là diễn viên Việt Nam đầu tiên đoạt giải Kim Chung. Ảnh: FBNV

Theo đó, Liên Bỉnh Phát nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Golden Bell Awards (Giải Kim Chung) với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương). Phim cũng nhận tổng cộng 15 đề cử tại giải thưởng năm nay.

Chia sẻ khi nhận giải, diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết bản thân xem đây là phần thưởng cho cả một hành trình dài của mình và của những người đã đồng hành, tin tưởng mình trên con đường nghệ thuật.

“Tôi cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của một nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện và tinh thần Việt Nam ra thế giới. Tôi xin dành một phần giải thưởng này để đóng góp vào quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan, như một lời động viên và chia sẻ đến những người vẫn đang ngày đêm nỗ lực mưu sinh nơi xứ người” - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Bên cạnh đó, Liên Bỉnh Phát dành nhiều sự tôn trọng và biết ơn cho ê-kíp thực hiện bộ phim. Với anh, từng thành viên trong đoàn phim đều mang đến cho anh những bài học quý giá. Sự chân thành của họ đã tiếp thêm sức mạnh để anh đối diện với những thách thức và có được thành quả như hiện tại.

Trên trang cá nhân của Liên Bỉnh Phát, nhiều đồng nghiệp, bạn bè như diễn viên Hồng Ánh, Ninh Dương Lan Ngọc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ niềm vui khi lần đầu một diễn viên Việt được xướng tên ở giải thưởng danh giá.

Phim dài tập "Bác sĩ tha hương" xoay quanh câu chuyện của bác sĩ Phạm Văn Ninh và những người lao động Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Chàng trai Việt và bác sĩ gốc Hoa Trịnh Uyển Bình (Trương Quân Ninh) chạm mặt trong những tình huống cấp bách, đồng hành cô cứu người. Hai người đơn độc xích lại gần nhau nhờ đồng quan điểm sống, nhiệt huyết với nghề.

Để tái hiện trọn vẹn vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh, Liên Bỉnh Phát không ngừng nỗ lực học tiếng Hoa, nghiên cứu các thuật ngữ y khoa chuyên sâu và luyện tập các thao tác y tế chính xác. Anh còn tìm hiểu kỹ lưỡng về các tình huống phức tạp mà nhân vật của mình phải đối mặt, giúp tạo ra một nhân vật chân thực, cảm xúc.

Phim được thực hiện dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Thang Thăng Vinh và đạo diễn Liêu Sĩ Hàm. Ngoài Liên Bỉnh Phát, phim còn có sự tham gia của Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực…

Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan có chủ đề hiện thực xã hội, tội phạm, ghi hình ở cả hai nước. Bộ phim được đánh giá cao khi lên sóng với số điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban là 8/10. Tác phẩm nhận tổng cộng 15 đề cử khác nhau, nữ chính Trương Quân Ninh cũng vào danh sách đề cử hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Sau thành công tại Giải Kim Chung, Liên Bỉnh Phát sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua hai dự án điện ảnh Quán Kỳ Nam (đạo diễn Leon Quang Lê) và Bẫy tiền.