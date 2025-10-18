Bí thư Trần Lưu Quang đối thoại với văn nghệ sĩ TP.HCM 18/10/2025 16:32

(PLO)- Tại hội nghị Tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM, NSND Lệ Thủy muốn lãnh đạo TP quan tâm nhiều hơn đến cải lương, NSƯT Thành Lộc mong mỏi giới văn nghệ sĩ được khuyến khích làm mới mình và đóng góp nhiều hơn cho thành phố...

Ngày 18-10, Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025), đã diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Hội nghị do Thành ủy TP.HCM cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH&TT phối hợp Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và các sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức.

Văn học - nghệ thuật TP.HCM đã tạo nét đặc trưng riêng của TP

Phát biểu tại đây, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, đã điểm qua những thành tựu đạt được của nền văn học - nghệ thuật TP.HCM trong 50 năm qua.

Theo ông Đức, TP.HCM đã tập trung đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ văn học, nghệ thuật, với các công trình trọng điểm như Nhà hát Trần Hữu Trang, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, các bảo tàng lớn... Hoạt động sáng tác, quảng bá được đẩy mạnh thông qua nhiều công trình, cuộc thi, giải thưởng.

Thành phố cũng chú trọng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là các di sản phi vật thể được UNESCO công nhận. Công tác xã hội hóa văn hóa nghệ thuật phát triển mạnh, khuyến khích doanh nghiệp và nghệ sĩ tư nhân sáng tạo.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị

Việc đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn nghệ sĩ được quan tâm, cùng với chính sách đãi ngộ, hỗ trợ thiết thực. Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật được chú trọng; các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập đều được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Ông Dương Anh Đức nhìn nhận trong 50 năm qua, văn học - nghệ thuật TP.HCM đã phát triển mạnh mẽ, phản ánh chân thực cuộc sống và đóng góp vào quá trình hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo nên nét đặc trưng riêng trong văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Tuy nhiên, theo ông, đầu tư phát triển văn hóa, nghệ thuật có lúc chưa được chú trọng đúng mức, còn thiếu các công trình xứng tầm và tác phẩm lớn. Chính sách đãi ngộ văn nghệ sĩ còn bất cập, chưa thu hút và nuôi dưỡng tốt tài năng trẻ. Đội ngũ quản lý, lý luận phê bình còn thiếu chuyên môn sâu, thiếu lực lượng kế thừa.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình trọng điểm của TP.HCM

Từ thực tiễn đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho rằng thời gian tới, thành phố cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và đào tạo cán bộ văn hóa, nghệ thuật.

Cụ thể hóa chính sách phát triển, chăm lo, thu hút và đãi ngộ đội ngũ văn nghệ sĩ. Xây dựng, hoàn thiện thiết chế văn hóa và đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng.

Cùng đó, tăng cường quản lý văn hóa, định hướng thẩm mỹ lành mạnh, nhất là cho giới trẻ; đấu tranh chống văn hóa phẩm độc hại. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản vật thể và phi vật thể. Phát triển hiệu quả ngành công nghiệp văn hóa, hướng đến trở thành lĩnh vực kinh tế dịch vụ quan trọng.

Kỳ vọng của văn nghệ sĩ TP.HCM

Phát biểu tại Hội nghị, NSND Đào Bá Sơn cho rằng 50 năm tuy không dài trong lịch sử dân tộc nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tâm hồn của người nghệ sĩ thành phố. Ông cũng đặt ra vấn đề là làm sao để bồi đắp tâm hồn con người TP.HCM.

NSND Đào Bá Sơn.

Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc bày tỏ rằng những người làm nghề như anh không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình có được. Nam nghệ sĩ mong TP sẽ luôn khuyến khích, động viên các văn nghệ sĩ để họ nỗ lực hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của TP.

"Mỗi lần được tiếp cận được với nghệ thuật thế giới chúng tôi lại thấy mình bị lạc hậu và tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt. Tôi mong TP sẽ khuyến khích, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ chúng tôi tiếp tục sáng tạo, tư duy... trong hoạt động nghề nghiệp" - NSƯT Thành Lộc nói.

NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

Lắng nghe những chia sẻ của văn nghệ sĩ, Bí thư thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có những đối thoại với văn nghệ sĩ ngay tại hội nghị.

Bí thư TP.HCM trăn trở việc làm sao để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người đang và sẽ trở thành văn nghệ sĩ của thành phố, giúp họ kế thừa, phát huy các giá trị mà thế hệ đi trước đã tạo dựng trong suốt 50 năm qua.

Chia sẻ với ý kiến của NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn, ông Trần Lưu Quang cho rằng đây cũng là mục tiêu chung và TP sẽ cố gắng thực hiện.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy TP.HCM đối thoại với văn nghệ sĩ TP tại Hội nghị.

Theo Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, những gì đã đạt được hôm nay cần được tiếp tục phát huy, nuôi dưỡng để xứng đáng với vị thế, hình ảnh TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Cạnh đó, với xu thế ngày càng phát triển, chúng ta cần không ngừng đổi mới, sáng tạo bởi giới trẻ hôm nay rất thích những xu hướng hiện đại như các anh trai, chị đẹp... "Đó là hiện thực mà chúng ta không thể chối bỏ” – ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, gần đây trong một số chương trình của TP, các văn nghệ sĩ đã mang những văn hoá nghệ thuật truyền thống biểu diễn ở một góc độ khác, một sự thể hiện khác, như đưa đàn bầu, đàn dân tộc... hòa tấu vào những bản nhạc hiện đại. Đó cũng là một gợi ý.

NSND Lệ Thủy chia sẻ tại hội nghị.

Thay mặt cho nghệ sĩ cải lương, NSND Lệ Thủy mong muốn các lãnh đạo hãy quan tâm đến cải lương nhiều hơn nữa vì "cải lương giờ sắp chết".

Đáp lời, Bí thư Trần Lưu Quang nói những chia sẻ của NSND Lệ Thủy là thực tế hiện nay. "Việc này chủ yếu là do khách quan, những thứ thuộc về ngày xưa đang bị những thứ thuộc về ngày nay lấn lướt" - ông nói.

Từ trái sang: NSND Phượng Loan, Quế Trân và NSƯT Võ Minh Lâm tham dự hội nghị.

"Ngày xưa tôi là một khán giả trung thành của sân khấu 5B Võ Văn Tần nhưng sau này tôi có dịp đi ngang thì thấy không còn được như xưa. Xu thế là vậy. Nhưng bây giờ cứu như thế nào?" – ông Quang đặt câu hỏi và cho rằng mỗi văn nghệ sĩ hãy cùng nhau gìn giữ những bộ môn nghệ thuật đó như một di sản, "giữ cho nhà hát sáng đèn"...

"Các nghệ sĩ hãy cố gắng làm nên những tác phẩm hấp dẫn, giữ chân được khán giả. Như phim Mưa đỏ, trước đó không ai nghĩ phim chiến tranh có thể đạt doanh thu hơn 700 tỉ đồng" - ông Quang nêu.