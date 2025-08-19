TP.HCM khánh thành rạp xiếc hiện đại gần 1.400 tỉ 19/08/2025 11:42

Ngày 19-8, tại TP.HCM đã diễn ra lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP.HCM).

Đây là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Các địa biểu cắt băng khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi lễ ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (chủ đầu tư) thông tin: dự án rạp xiếc nằm trong quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, có diện tích 10.000 m2. Tổng mức đầu tư 1.395 tỉ đồng, công trình có hai tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5 m.

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tổng diện tích sàn của dự án gần 29.500 m², bao gồm: khán phòng chính 2.000 chỗ với sân khấu trung tâm, sân khấu hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng, hạ, hồ nước, sân băng.

Khán phòng, phòng tập 300 chỗ tại tầng 8, được trang bị đầy đủ thiết bị luyện tập, nhào lộn, biểu diễn trên không.

Dự án rạp xiếc nằm trong quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, có diện tích 10.000 m2. Ảnh: VIẾT LONG

Khu triển lãm, hội nghị tại tầng 10, khu nhà ăn và bếp công suất lớn tại tầng 11, và sân thượng đa chức năng có thể khai thác dịch vụ ăn uống, ngắm cảnh và tổ chức sự kiện ngoài trời...

Tại lễ khánh thành bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi hoàn thành, dự án Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là nơi tổ chức biểu diễn xiếc, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là trung tâm đào tạo biểu diễn nghệ thuật và là nơi tổ chức các hội nghị gặp gỡ, trao đổi giao lưu, sinh hoạt của đông đảo giới văn nghệ sĩ...

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Để công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở VH&TT giao đơn vị thụ hưởng khẩn trương hoàn thiện đề án, chiến lược, kế hoạch đi kèm với tổ hợp các giải pháp đồng bộ, dài hạn, tổng thể để sân khấu nơi đây được "sáng đèn liên tục".

Mục tiêu cốt lõi là phải đưa khán giả đến rạp, tạo môi trường hấp dẫn cho các tầng lớp nghệ sĩ mạnh dạn dấn thân và tạo điều kiện, cơ chế cho các đơn vị tổ chức văn hóa nghệ thuật nghiên cứu, tìm tòi những phương hướng để phát triển bền vững mà đích đến cuối cùng là phát triển phục vụ khán giả.

Song song với đề án hoạt động là xây dựng mô hình quản lý, vận hành với đội ngũ nhân lực quản trị đủ mạnh, xứng tầm, có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc để vận hành máy móc, thiết bị hiện đại đã đầu tư...

Các đại biểu tham quan bên trong rạp xiếc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Yêu cầu sớm tổ chức phiên biểu diễn đầu tiên trong năm 2025. Có kế hoạch tổ chức để phục vụ cho thiếu nhi và người dân TP"- bà Trần Thị Diệu Thúy chỉ đạo.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho rằng khánh thành công trình Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ là dấu mốc quan trọng, nơi đây sẽ là trung tâm đào tạo, huấn luyện, hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Việc vận hành công trình gắn liền với việc phát triển và xây dựng công trình văn hóa. Đóng vai trò như một hạt nhân trong chuỗi giá trị kết nối nghệ thuật biểu diễn với các giá trị du lịch văn hóa và kinh tế đêm, giải trí, đào tạo huấn luyện, hợp tác quốc tế... Đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, nâng cao vị trí của TP.HCM trên khu vực"- ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.