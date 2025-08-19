Chính thức khánh thành tòa tháp 55 tầng, khởi đầu Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM 19/08/2025 09:35

Sáng ngày 19-8, Tòa tháp Saigon Marina IFC (Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina) đã chính thức khánh thành tại TP.HCM, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu.

Saigon Marina IFC có vị trí đắc địa và hạ tầng hiện đại, tại số 2 Tôn Đức Thắng. Tòa tháp cao 55 tầng này áp dụng mô hình phát triển TOD (Transit-Oriented Development), kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến Metro số 1.

Tòa tháp đạt chuẩn LEED Gold, với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh, sử dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng. Điểm nhấn là hệ thống LED toàn mặt dựng có thể trình chiếu ánh sáng nghệ thuật.

Với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, tòa tháp cung cấp không gian văn phòng hạng A+, trung tâm thương mại, phòng họp và tiện ích cao cấp, trở thành điểm đến cho các tập đoàn đa quốc gia và định chế tài chính lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế”.

Việc ra mắt tòa tháp này không chỉ cung cấp cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế mà còn là biểu tượng cho ý chí và niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng, khẳng định vai trò kinh tế của TP.HCM.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HDBank cho biết, tòa tháp được xây dựng tại khu vực Tôn Đức Thắng, nơi từng là xưởng đóng tàu Ba Son lịch sử. Điều này cho thấy sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Từ ý chí kiên cường của những người thợ Ba Son năm xưa, đến bàn tay và khối óc của các kỹ sư, chuyên gia hiện đại, tất cả đều đang tiếp nối một niềm tin chung vào sự thịnh vượng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đánh giá, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ giúp TP.HCM nâng tầm vị thế rất rõ ràng. Thành phố hiện nay là một đô thị công nghiệp – dịch vụ lớn của cả nước. Nhưng nếu làm tốt IFC, TP.HCM có thể vươn lên thành một đô thị tài chính tầm cỡ khu vực, thậm chí quốc tế.

Khi có IFC, dòng vốn đầu tư sẽ đến nhiều hơn, cả vốn trực tiếp và gián tiếp. Không dừng lại ở dòng tiền, nó còn kéo theo các ngành nghề có giá trị gia tăng cao. Tài chính, công nghệ, dữ liệu, các dịch vụ chuyên nghiệp sẽ dần trở thành nền tảng chính của tăng trưởng. Đây là điều thành phố đang rất cần, nhất là khi muốn chuyển từ mô hình công nghiệp mở rộng sang mô hình đô thị sáng tạo.

IFC cũng sẽ làm thay đổi diện mạo thị trường lao động. Các hoạt động trong trung tâm tài chính không chỉ gói gọn trong ngân hàng, bảo hiểm hay chứng khoán, mà còn cần tới các dịch vụ chuyên sâu như luật, kiểm toán, định giá, phân tích dữ liệu, bảo mật, logistics… Những lĩnh vực này đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao. Khi cầu tăng lên, chắc chắn giáo dục đại học, đào tạo nghề và liên kết quốc tế trong đào tạo cũng phải chuyển động theo.

Về dài hạn, IFC sẽ giúp TP.HCM đặt chân vào sân chơi lớn. Các trung tâm tài chính hàng đầu như Singapore, Dubai hay Hong Kong đều có vai trò kết nối dòng vốn quốc tế. Nếu mình định vị đúng, IFC TP.HCM có thể trở thành một trạm trung chuyển vốn của cả khu vực. Như vậy, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, TP.HCM có thể góp phần điều phối dòng vốn của ASEAN, Đông Á và xa hơn nữa.