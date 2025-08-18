Làm thế nào để trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thành công? 18/08/2025 10:46

(PLO)- Mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang dần trở thành hiện thực. Song, để vận hành hiệu quả không chỉ nhờ vào chính sách thuế, mà còn cần môi trường kinh doanh, cơ chế linh hoạt.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Việt Nam trong việc hiện thực hoá mô hình này.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến cuối năm nay, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được hình thành và đi vào hoạt động, đến năm 2035 sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới.

Tuy nhiên, vấn đề then chốt hiện nay là phải làm như nào để “đã làm là phải thắng, phải thành công” trong bối cảnh xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là một vấn đề “mới, khó, nhạy cảm, chưa từng có tiền lệ” như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói.

Điều quan trọng là độ mở của "cánh cửa thể chế"

Trao đổi với PV, về phía doanh nghiệp trong nước, ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ số SSI (SSI Digital) cho rằng, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành một trung tâm tài chính quốc tế là chính sách mở.

Khi hành lang pháp lý được mở ra, nhân lực chất lượng, những người hiểu biết và có kinh nghiệm vận hành lĩnh vực tài chính toàn cầu sẽ sẵn sàng về đây dựa trên nền tảng pháp lý. Họ sẽ phát triển các mô hình kinh doanh, kết nối với hệ thống tài chính truyền thống và phi truyền thống, vận hành các dòng tiền đa dạng. Chính từ đó, một trung tâm tài chính thực sự sẽ hình thành.

Ngày nay, khái niệm trung tâm tài chính không còn bó hẹp trong một không gian cụ thể. Bởi, thế giới tài chính đã bước sang kỷ nguyên số, nơi các hoạt động xuyên biên giới diễn ra nhờ công nghệ Blockchain, AI, tiền mã hóa...

Điều thứ hai ông Tuần nhận định, để phát triển trung tâm tài chính quốc tế không phải ở số lượng tòa nhà hay hecta đất, mà nằm ở khả năng thu hút và quy tụ cộng đồng chuyên gia tài chính toàn cầu.

Nghĩa là, cần tạo điều kiện để những người có năng lực phát triển ý tưởng, thử nghiệm mô hình mới. Cùng với đó là chủ trương và sự thấu hiểu từ lãnh đạo trung ương, thành phố và các bộ, ngành liên quan, những người sẵn sàng mở “cánh cửa thể chế” cho các mô hình mới.

Điều quan trọng để vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế là độ mở của "cánh cửa thể chế" cho những mô hình mới.

Cần một môi trường kinh doanh đột phá, sáng tạo

Nhận định mục tiêu đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào vận hành trong thời gian ngắn là bước khởi đầu quan trọng, song, PGS, TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Khoa Ngân hàng, (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, để trung tâm có thể hoạt động trơn tru và phát huy hiệu quả, cần thêm thời gian để ban điều hành chuẩn bị và xây dựng lộ trình triển khai.

Ông Huân cho rằng, hiện nay đã có nghị quyết, sắp tới sẽ có nghị định và sau đó là các thông tư hướng dẫn cụ thể. Và đây là cơ sở pháp lý quan trọng để vận hành trung tâm. Cùng đó, việc hoàn thiện hạ tầng phần cứng, phần mềm và bộ máy tổ chức cũng cần được thực hiện đồng bộ.

Sâu xa hơn, ông Huân cho rằng, việc hoàn chỉnh một trung tâm tài chính quốc tế đúng nghĩa cần nhiều năm. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhất là khi Việt Nam đang đi sau nhiều quốc gia trong lĩnh vực này.

Đi sau các nước nên Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công hay thách thức ở các nước khác để rút ngắn thời gian triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh việc học hỏi, Việt Nam cũng cần chọn hướng đi khác biệt.

Ví dụ, nếu các trung tâm tài chính quốc tế lớn mất 7-10 năm để thành hình, Việt Nam có thể kỳ vọng rút ngắn còn 3-5 năm, thậm chí nhanh hơn nếu áp dụng cách làm mới, đi tắt đón đầu.

Ông Huân cho rằng, nếu chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính truyền thống Việt Nam sẽ khó thu hút nhà đầu tư. Cạnh tranh bằng ưu đãi thuế là cần thiết, nhưng không đủ. Mô hình của trung tâm của Việt Nam phải sáng tạo, khác biệt về cách tổ chức trung tâm, cách vận hành sàn và các loại sản phẩm dịch vụ.

"Quan trọng nhất là tạo ra môi trường kinh doanh đột phá, cơ chế linh hoạt để phát triển các mô hình tài chính và công nghệ mới”, ông Huân nói và nhấn mạnh trung tâm tài chính phải là nơi hội tụ đổi mới sáng tạo...

Sau nhiều năm làm việc trong thị trường tài chính toàn cầu, Ông Thuật Nguyễn, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Quỹ đầu tư mạo hiểm Kyros Ventures khẳng định người Việt rất tài năng.

Do đó, ông Thuật cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cần một cơ chế đặc thù để tạo môi trường hấp dẫn, minh bạch và thân thiện. Có như vậy mới có thể kết nối, kéo những người Việt có năng lực quay về Việt Nam để làm việc, kinh doanh, xây dựng cộng đồng.