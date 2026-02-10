Truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định 10/02/2026 19:06

(PLO)- TP.HCM tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định, tri ân sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 10-2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 anh hùng liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Đây là những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (thứ 3, từ trái sang) cùng các đại biểu Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 anh hùng liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: HẢI NHI

Lực lượng Biệt động đã lập nhiều chiến công xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết trong 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, có 61 người hy sinh, số còn lại bị thương, bị bắt, chịu tra tấn, tù đày.

Đặc biệt, trong số 49 liệt sĩ hy sinh bị địch tiêu hủy, đến nay không còn hài cốt, không xác định được danh tính, quê quán, thân nhân. Đây là nỗi day dứt lớn của các hội viên Câu lạc bộ.

Tiếp lời, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (Quân khu 7), nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân 1975 là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh, trong đó có 49 anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Biệt động Sài Gòn không ngừng trưởng thành, trở thành lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân.

Các Bằng “Tổ quốc ghi công” của các anh hùng liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: HẢI NHI

Với phương châm “bí mật, táo bạo, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm”, lực lượng Biệt động đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt trong giai đoạn 1965-1968 và Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định được tặng 16 chữ vàng: “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn khẳng định hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu các thế hệ đi trước; những chiến công thầm lặng của lực lượng Biệt động là biểu tượng bền vững của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh 49 liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định được trao Bằng “Tổ quốc ghi công” là biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh cao cả và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ cho đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: HẢI NHI

Thủ tướng Chính phủ quyết định trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 liệt sĩ là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Thành ủy TP.HCM với Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ, bảo đảm khách quan, đúng quy định.

Ông Lê Quốc Phong nói TP.HCM xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tri ân, gìn giữ và lan tỏa giá trị cao đẹp của sự hy sinh vì Tổ quốc.

Do 49 liệt sĩ của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong kháng chiến không còn thân nhân, sau lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang, biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức thờ tự các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Khu di tích Địa đạo Củ Chi).

Khi Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TP.HCM hoàn thành, đơn vị sẽ tổ chức khánh thành và bố trí trang trọng Bằng “Tổ quốc ghi công” của 49 liệt sĩ tại Nhà truyền thống theo đúng nghi lễ.