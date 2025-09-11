Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh 11/09/2025 18:12

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ đối với liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh.

Chiều 11-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ đối với liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh; trao hơn 1 tỉ đồng ủng hộ gia đình thân nhân liệt sỹ. Ảnh: S.Đ



Lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ đối với liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh được tổ chức trang nghiêm, ấm áp tình đồng đội, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con nhân dân.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh.

Đồng thời, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Trần Quang Hiếu gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, chia buồn sâu sắc đến gia đình liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trao số tiền hơn 1 tỉ đồng cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh. Đây là số tiền mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyên góp, ủng hộ gia đình liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh trong những ngày qua.

Liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: C.A

Như PLO đã thông tin, ngày 8-9, Trung tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội truy bắt nghi phạm liên quan vụ cố ý gây thương tích ở xã Xuân Lộc.

Trong lúc truy đuổi, Trung tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc) dùng dao chống trả, đâm trúng. Trung tá Cánh đã hy sinh.

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.