Công nhân xa quê ấm lòng với những chuyến xe mùa xuân 12/02/2026 12:27

(PLO)- Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TP.HCM tổ chức các chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” và “Chuyến xe mùa xuân”, hỗ trợ hàng nghìn công nhân, người lao động xa quê về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết Bính Ngọ.

Hàng nghìn công nhân, người lao động tại TP.HCM đã được hỗ trợ vé xe, quà để trở về quê trên những "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” và “Chuyến xe mùa xuân” để sum họp gia đình dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

‘Tết này được về với con’

Một tuần trước ngày lên đường, chị Hạnh (công nhân may tại Khu công nghiệp Tân Tạo) vẫn nghĩ mình sẽ ở lại TP.HCM làm thêm qua Tết. Lương hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, chị phải gửi tiền về Nghệ An phụ cha mẹ sửa mái nhà sau mưa bão nên không dư dả để mua vé xe.

Khi công đoàn thông báo đăng ký chương trình “Chuyến xe mùa xuân”, chị nộp hồ sơ với hy vọng được hỗ trợ. Nhận tin có vé, chị xúc động: “Vậy là Tết này được về với con”.

Hai năm nay, con trai 5 tuổi của chị gửi ông bà chăm sóc. Tấm vé miễn phí giúp chị tiết kiệm gần 2 triệu đồng tiền đi lại, đủ để mua quần áo mới và ít quà cho gia đình.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM lì xì cho con em người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Ngày 12-2, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, chị Hạnh là một trong hơn 1.700 đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM hỗ trợ vé trong chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” đưa người lao động về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Thành phố mỗi dịp Tết đến. TP.HCM hiện có hơn 2,3 triệu đoàn viên, trong đó khoảng 60% là lao động từ các tỉnh khác đến làm việc.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: LĐLĐ TP.HCM

Tết năm nay, cùng sự phối hợp của 146 công đoàn phường, xã và hơn 20.000 công đoàn cơ sở, tổ chức công đoàn đã chăm lo cho 350.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” dự kiến đưa hơn 3.000 người lao động và người thân về quê.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thăm hỏi, lì xì cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

“Mỗi tấm vé không chỉ là hành trình về quê mà còn là sự động viên, khẳng định thành phố luôn đồng hành cùng người lao động” - ông Nhân nói, đồng thời mong công nhân trở lại làm việc đúng thời gian sau Tết, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và thành phố.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM lên xe chúc Tết người lao động. Ảnh: LĐLĐ TP.HCM

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, LĐLĐ TP.HCM tổ chức thêm một đợt “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026”, đưa hơn 3.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

﻿ Nhiều gia đình chờ đợi để lên xe về quê. Ảnh: HẢI NHI

Tiết kiệm được một khoản tiền lo cho gia đình

Cùng sáng, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa thanh niên công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026” do Thành đoàn TP.HCM phối hợp LĐLĐ TP.HCM tổ chức cũng xuất phát.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà cho con người lao động về quê. Ảnh: HẢI NHI

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết chương trình do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp LĐLĐ TP.HCM tổ chức, nhằm gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của thành phố đến thanh niên công nhân, người lao động trẻ xa quê.

Theo ông Tuấn Anh, trong 17 năm qua, các chương trình “Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy” và “Tấm vé nghĩa tình” đã hỗ trợ hơn nửa triệu lượt công nhân, người lao động và gia đình về quê đoàn viên dịp Tết.

Năm nay, ban tổ chức trao hơn 7.000 vé xe miễn phí cùng 2.000 phần quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên 14 tuyến về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung, từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa, với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ.

Ông Phan Thanh Thản (quê ở Quảng Trị; ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM) là một trong hàng ngàn người được nhận vé xe tại chương trình.

Ông bảo khi công trình xây dựng ít việc những ngày cận Tết, thu nhập bấp bênh, ông phải tính toán từng khoản chi để lo cho gia đình. Vợ ông làm công nhân, hai vợ chồng vào TP.HCM lập nghiệp hơn 20 năm, thu nhập chủ yếu đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Gia đình ông Phan Thanh Thản có mặt từ sớm để kịp chuyến xe về quê. Ảnh: HẢI NHI

“Nhiều năm trước chưa biết chương trình hỗ trợ, mỗi lần về quê là tốn khoảng 5 triệu đồng tiền vé cho cả nhà” - ông Thản nói.

Đăng ký trước đó bốn ngày, ông nhận ba vé miễn phí cho gia đình. Với ông, khoản tiền tiết kiệm được giúp giảm bớt áp lực chi tiêu cuối năm. “Được hỗ trợ thế này tôi rất vui, Tết này tui có thêm khoản tiền lo cho gia đình” - ông Thản chia sẻ.