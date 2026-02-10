Hội Hoa Xuân TP.HCM 2026: Xuân hội tụ, vững bước vươn mình 10/02/2026 20:08

(PLO)- Hội Hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46 sẽ khai mạc ngày 12-2 tại Công viên Tao Đàn, với nhiều điểm nhấn nghệ thuật mới.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Hội Hoa Xuân năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của TP.HCM suốt hơn 45 năm qua, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng bứt phá của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Không gian tổng thể của Hội Hoa Xuân được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa là biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên không ngừng. Các đại cảnh, trung cảnh và tiểu cảnh được bố trí xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa hoa cảnh truyền thống và nghệ thuật sắp đặt hiện đại, tạo nên diện mạo sinh động, giàu tính biểu tượng.

Đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân”. Ảnh: BTC

Tại cổng Trương Định, đại cảnh “Sắc Ngọ nghinh Xuân” gây ấn tượng với hình ảnh bộ ba linh vật ngựa sải bước trên sóng tre cách điệu, gợi nhắc dòng chảy cội nguồn văn hóa dân tộc. Các trung cảnh như “Bóng câu non nước”, “Mai vàng tiến vua” mang thông điệp cầu chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh “Vạn Mã nghinh Xuân” cùng điểm nhấn “Tuấn Mã phi vân” khắc họa hình ảnh ngựa tung vó phi nước đại, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của TP.HCM trong kỷ nguyên hội nhập.

Song song đó, không gian “Xuân ca giao hòa” tại cổng Cách Mạng Tháng Tám tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa sắc hoa mùa xuân và ánh sáng nghệ thuật hiện đại.

Ngoài ra, xen kẽ trong khuôn viên công viên là nhiều tiểu cảnh đặc sắc như “Sứ giả đất trời”, “Non sông cẩm tú”, “Mê cung gấm hoa”, “Đảo hoa nhiệt đới”, “Hoa hội đồng lòng”, mang đến trải nghiệm đa dạng cho người tham quan.

Bên cạnh đó, Hội Hoa Xuân năm nay quy tụ nhiều kỳ hoa dị thảo và các tác phẩm nghệ thuật hoa cảnh đặc sắc. Nổi bật là các bộ sưu tập lan Catleya, lan Đendro nắng giống mới và lan rừng Việt Nam với nhiều chủng loại quý hiếm.

Đại cảnh “Tuấn Mã Phi Vân”. Ảnh: BTC

Cùng với đó là các tác phẩm bonsai hoa đỗ quyên, bông giấy cổ thụ, mai vàng truyền thống, hoa sứ nghệ thuật, gỗ lũa, non bộ và cây trái tạo hình.

Điểm nhấn là lần đầu tiên Hội Hoa Xuân TP.HCM tổ chức diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế, diễn ra hằng đêm tại Công viên Tao Đàn, tạo điểm nhấn mới mẻ, hấp dẫn cho sự kiện.

Ban Tổ chức cho biết, Hội Hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46 không chỉ là không gian thưởng lãm hoa cảnh mà còn là nơi hội tụ tinh hoa sáng tạo của các nghệ nhân trong và ngoài thành phố, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Được biết, Hội Hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46 - Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 22-2 (từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ) tại Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, với quy mô 9,6 ha. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 18 giờ ngày 12-2 tại cổng số 1 Trương Định.