Hàng ngàn người dân xuyên đêm chờ xe để rời TP.HCM về quê đón Tết

ĐÀO TRANG

(PLO)- Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM), hàng ngàn người dân thức xuyên đêm để chờ xe về quê đón Tết. 

Ghi nhận của PLO khoảng 2 giờ sáng ngày 13 -2 (26 tháng Chạp), khu vực chờ lên xe của hãng Phương Trang tại Bến xe Miền Tây, hành khách ngồi ken kín đợi xe khởi hành. Nhiều người tranh thủ ra bến để bắt xe về quê đón Tết ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm.

Trước giờ lên xe, khu vực chờ đông đúc, có phần ùn ứ. Nhân viên của hãng xe này phải phát loa thông báo tìm hành khách.

Tương tự, nhiều hãng xe cũng thông báo tới hành khách về tình trạng ùn ứ, kẹt xe trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến các xe quay đầu về bến chậm hơn dự kiến.

Đến rạng sáng ngày 13 -2, Bến xe Miền Tây rất nhộn nhịp, hành khách mỗi lúc một đông. Tại các băng ghế, sảnh chờ của Bến xe, các khu vực đều chật kín người.

don-tet-15.jpg
Bến xe Miền Tây nhộn nhịp hành khách vào rạng sáng ngày 26 tháng Chạp.

Hành khách chủ yếu đi các tỉnh ĐBSCL như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Cần Thơ…

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết thông thường bến xe sẽ đông đúc vào những ngày cuối năm thường từ 26 đến 28 tháng Chạp. Bến xe cũng lên mọi phương án để phục vụ hành khách đi lại khi lượng khách gia tăng đột biến.

Dự báo trong 10 ngày trước Tết, trong đó ngày 26 tháng Chạp sẽ là cao điểm với khoảng 68.500 lượt hành khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 27 tháng Chạp lượng khách cũng cao, với khoảng 65.000 lượt khách qua bến, tăng khoảng 6,8% so với Tết Nguyên đán 2025.

don-tet-1.jpg
Các khu vực chờ đều kín người.
don-tet-2.jpg
Người dân xuyên đêm đón xe về quê.
don-tet-3.jpg
Khu vực chờ lên xe.
don-tet-4.jpg
don-tet-5.jpg
Nhiều gia đình có mặt từ sớm.
don-tet-6.jpg
Người dân xếp hàng lên xe.
don-tet-7.jpg
Hôm nay, Bến xe Miền Tây đang đón lượng khách kỷ lục.
don-tet-11.jpg
Ngày 26 tháng Chạp sẽ là cao điểm với khoảng 68.500 lượt hành khách.
don-tet-12.jpg
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM.
don-tet-13.jpg
Những ngày tới bến xe tiếp tục đông đúc.
