Hàng ngàn người dân xuyên đêm chờ xe để rời TP.HCM về quê đón Tết 13/02/2026 10:57

(PLO)- Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM), hàng ngàn người dân thức xuyên đêm để chờ xe về quê đón Tết.

Ghi nhận của PLO khoảng 2 giờ sáng ngày 13 -2 (26 tháng Chạp), khu vực chờ lên xe của hãng Phương Trang tại Bến xe Miền Tây, hành khách ngồi ken kín đợi xe khởi hành. Nhiều người tranh thủ ra bến để bắt xe về quê đón Tết ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm.

Trước giờ lên xe, khu vực chờ đông đúc, có phần ùn ứ. Nhân viên của hãng xe này phải phát loa thông báo tìm hành khách.

Tương tự, nhiều hãng xe cũng thông báo tới hành khách về tình trạng ùn ứ, kẹt xe trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến các xe quay đầu về bến chậm hơn dự kiến.

Đến rạng sáng ngày 13 -2, Bến xe Miền Tây rất nhộn nhịp, hành khách mỗi lúc một đông. Tại các băng ghế, sảnh chờ của Bến xe, các khu vực đều chật kín người.

Bến xe Miền Tây nhộn nhịp hành khách vào rạng sáng ngày 26 tháng Chạp.

Hành khách chủ yếu đi các tỉnh ĐBSCL như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Cần Thơ…

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết thông thường bến xe sẽ đông đúc vào những ngày cuối năm thường từ 26 đến 28 tháng Chạp. Bến xe cũng lên mọi phương án để phục vụ hành khách đi lại khi lượng khách gia tăng đột biến.

Dự báo trong 10 ngày trước Tết, trong đó ngày 26 tháng Chạp sẽ là cao điểm với khoảng 68.500 lượt hành khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 27 tháng Chạp lượng khách cũng cao, với khoảng 65.000 lượt khách qua bến, tăng khoảng 6,8% so với Tết Nguyên đán 2025.

Các khu vực chờ đều kín người.

Người dân xuyên đêm đón xe về quê.

Khu vực chờ lên xe.

Nhiều gia đình có mặt từ sớm.

Người dân xếp hàng lên xe.

Hôm nay, Bến xe Miền Tây đang đón lượng khách kỷ lục.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM.