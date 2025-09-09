Israel cảnh báo 'cơn bão khủng khiếp' nếu Hamas không đầu hàng 09/09/2025 07:14

Ngày 8-9, Israel cảnh báo sẽ gia tăng không kích và các chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza trong một “cơn bão khủng khiếp” nếu Hamas không thả những con tin cuối cùng và chấp nhận đầu hàng, theo hãng tin Reuters.

Trong điều mà Israel mô tả là lời “cảnh báo cuối cùng”, quân đội Israel cảnh báo Hamas rằng Dải Gaza sẽ bị hủy diệt nếu nhóm này không giải giáp và trả tự do cho 48 con tin còn lại.

“Một cơn bão khủng khiếp sẽ ập xuống bầu trời TP Gaza hôm nay, những mái nhà của các tòa tháp khủng bố sẽ rung chuyển” - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, viết trên mạng xã hội X.

“Đây là lời cảnh báo cuối cùng gửi đến lực lượng Hamas đang ở Gaza cũng như trong những khách sạn sang trọng ở nước ngoài: Hãy trả tự do cho các con tin và buông vũ khí, nếu không Gaza sẽ bị hủy diệt và các người sẽ bị xóa sổ” - ông Katz nói thêm.

Người dân di dời khỏi TP Gaza sau khi quân đội Israel tăng cường các cuộc tấn công. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân TP Gaza rời đi ngay lập tức.

“Đối với cư dân TP Gaza: các bạn đã được cảnh báo và hãy rời khỏi đó ngay!” - ông Netanyahu nói, đồng thời cho biết Israel trong những ngày gần đây đã phá hủy 50 “tòa tháp khủng bố” để mở đường cho một “chiến dịch trên bộ” sắp diễn ra tại TP Gaza.

Phát ngôn của các lãnh đạo Israel được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra điều mà ông gọi là “cảnh báo cuối cùng” đối với Hamas, kêu gọi nhóm vũ trang này chấp nhận một thỏa thuận để thả các con tin đang bị giam ở Dải Gaza.

Hamas ngày 8-9 cho biết nhóm đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao Israel, đề xuất mới nhất của Mỹ kêu gọi Hamas trả toàn bộ 48 con tin còn lại ngay trong ngày đầu tiên ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn người Palestine đang bị giam trong các nhà tù ở Israel, đồng thời đàm phán về việc chấm dứt chiến sự trong thời gian ngừng bắn.

Quan chức cấp cao của Hamas - ông Bassem Naim ngày 8-9 cho rằng đề xuất ngừng bắn của Mỹ chỉ là những ý tưởng “sơ bộ”.

“Rõ ràng mục tiêu chính là để đi đến việc từ chối đề xuất này chứ không phải đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự” - ông Naim viết trên kênh Telegram.