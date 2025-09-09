Chiến sự Nga - Ukraine 9-9: Nga gây áp lực cực lớn lên cụm đô thị ở Donetsk; Kiev bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa thu-đông 09/09/2025 08:23

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với 77 cuộc giao tranh trong ngày; Giao tranh ác liệt ở các cụm đô thị ở Donetsk; Ukraine nói cuộc tấn công của Nga đã làm 6 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang trong bối cảnh các bên chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến mùa thu-đông.

Nga gây áp lực cực lớn lên cụm đô thị Donetsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 8-9 có 77 cuộc giao tranh, trong đó lực lượng Nga vẫn hoạt động mạnh nhất ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Người phát ngôn của Nhóm quân chiến lược tác chiến Dnipro của Ukraine - ông Oleksii Bielskyi nói rằng Nga đang gia tăng áp lực lên cụm đô thị Pokrovsk-Myrnohrad.

“Áp lực của Nga lên khu vực Pokrovsk-Myrnohrad đang gia tăng. Số lượng các cuộc giao tranh ở đó dao động từ 52-56 cuộc mỗi ngày, đôi khi ít hơn một chút, nhưng áp lực đang gia tăng” - ông Bielskyi nhấn mạnh.

Lữ đoàn cơ giới số 23 của Ukraine. Ảnh: X

Ông Bielskyi cho biết thêm rằng quân Nga có thể tấn công Pokrovsk-Myrnohrad từ 16 khu vực vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

“Ví dụ, khoảng 8 giờ sáng: có cuộc tấn công từ phía nam, từ cửa ngõ phía bắc, và suốt cả ngày họ liên tục tìm cách khoét vào tuyến phòng thủ, tìm chỗ sơ hở để mở đường đột phá” - người phát ngôn nói thêm.

Theo ông Bielskyi, tổng số vụ giao tranh trung bình mỗi ngày trong khu vực trách nhiệm của Nhóm quân chiến lược tác chiến Dnipro là hơn 170.

“Số vụ giao tranh đang tăng và khu vực ác liệt nhất vẫn là Pokrovsk. Từ mùa thu - đầu đông năm ngoái, quân Nga đã tiến đến sát biên giới phía nam của cụm Pokrovsk-Myrnohrad, nhưng không thể tiếp cận Pokrovsk và Myrnohrad. Sau đó họ chọc thủng khu vực Dobropillia và hiện giao tranh rất dữ dội đang diễn ra ở đó” - ông Bielskyi nói.

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga vào ngày 8-9 đã làm 6 người thiệt mạng và 21 người bị thương trên khắp Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 142 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy loại Shahed. Hệ thống phòng không đã đánh chặn được 112 UAV này, nhưng 26 chiếc đã tấn công vào 7 địa điểm.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin nói rằng các cuộc tấn công của Nga và các TP Novodonetsk, Sloviansk và Toretsk đã làm 4 người chết và 10 người bị thương trong 24 giờ qua.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 2 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak, các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này đã làm 1 người bị thương. Ông Lysak cho biết 3 UAV Nga đã bị bắn hạ trên bầu trời Dnipropetrovsk trong đêm 7 rạng sáng 8-9.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin cũng đưa tin về các cuộc không kích của Nga làm 2 người bị thương. Theo ông, Moscow đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư trong khu vực, gây hư hại cho 1 tòa nhà chung cư và 7 ngôi nhà.

Theo ông Ivan Fedorov - Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia, 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này trong ngày 8-9.

Tại tỉnh Sumy, chính quyền địa phương báo cáo về 5 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga trong ngày.

Tại thủ đô Kiev, Nga đã tấn công 1 nhà máy nhiệt điện, theo Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Nga chưa bình luận về các thông trên.

Ông Zelensky: Nga đang nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 8-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga ngày càng nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong các đợt tấn công.

Ông Zelensky cho biết những ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay bao gồm bảo vệ hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, cũng như đảm bảo hệ thống phòng không và tên lửa cần thiết để vận hành chúng.

“Nga giờ lại tập trung tấn công vào ngành năng lượng của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi có và sẽ có những phản ứng, nhưng điều quan trọng nhất là sự ổn định của hệ thống” - ông Zelensky nói.

Theo Kyiv Independent, dù Ukraine đã vượt qua mùa thu-đông 2024-2025 mà không xảy ra tình trạng mất điện toàn quốc, nhưng những năm trước đó, chính phủ từng phải áp dụng lịch cắt điện luân phiên sau các đợt tấn công quy mô lớn của Nga.

Ông Serhiy Kovalenko - Giám đốc điều hành nhà cung cấp năng lượng Yasno của Ukraine - trước đó đã cảnh báo người dân Ukraine nên chuẩn bị cho nhiều kịch bản điện khác nhau trong mùa thu này.

Nga bảo lưu quyền đáp trả cuộc tấn công vào công viên ở Donetsk

Ngày 8-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công nhằm vào công viên Gulliver ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 7-9, người đứng đầu tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin đưa tin về 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào công viên Gulliver ở Donetsk.

“Nga bảo lưu quyền đáp trả thích đáng đối với hành động khủng bố do chính quyền Ukraine thực hiện. Tuy vậy, cam kết nguyên tắc của chúng tôi về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng vẫn không thay đổi” - bà Zakharova bổ sung.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng với cuộc tấn công nhằm vào công viên, Ukraine đã cho thấy ý đồ leo thang xung đột và phá hoại những nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế đánh giá đúng đắn những hành động của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.