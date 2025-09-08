Nga: Vaccine ung thư đã sẵn sàng để sử dụng 08/09/2025 12:01

(PLO)- Bà Veronika Skvortsova – người đứng đầu Cơ quan Y tế – Sinh học Liên bang Nga cho biết đã nộp hồ sơ lên ​​Bộ Y tế để xin phép sử dụng lâm sàng vaccine ung thư do nước này phát triển.

Đài RT hôm 7-9 dẫn lời bà Veronika Skvortsova – người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang Nga – cho biết vaccine ung thư do nước này nghiên cứu đang chờ Bộ Y tế phê duyệt và sẵn sàng đưa vào sử dụng lâm sàng.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại TP Vladivostok hôm 5-9, bà Skvortsova cho biết loại vaccine này cho thấy kết quả tuyệt vời sau 3 năm thử nghiệm tiền lâm sàng.

Vaccine ung thư đang chờ Bộ Y tế Nga phê duyệt để thử nghiệm lâm sàng. Ảnh minh họa: BỘ Y TẾ NGA

"Các thử nghiệm đã chứng minh tính an toàn của vaccine, bao gồm việc sử dụng nhiều lần, cũng như hiệu quả cao, liên quan việc giảm kích thước khối u và làm chậm sự phát triển của khối u" – bà Skvortsova cho biết.

Bà nói thêm rằng ở một số bệnh ung thư, hiệu quả của vaccine đạt 60-80%.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang Nga cũng cho biết: "Chúng tôi đã nộp hồ sơ lên ​​Bộ Y tế để xin phép sử dụng lâm sàng".

Theo Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya – đơn vị phát triển vaccine, vaccine ung thư này được phát triển dựa trên công nghệ mRNA. Viện cũng đã phát triển vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 và đang nghiên cứu vaccine HIV sử dụng cùng công nghệ mRNA.