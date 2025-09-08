Chiến sự Nga-Ukraine 8-9: Kiev tấn công loạt cơ sở dầu khí chiến lược của Nga; Ukraine thương vong nhiều sau đòn không kích quy mô lớn nhất của Moscow 08/09/2025 07:16

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Kiev xác nhận tấn công cơ sở dầu khí chiến lược của Moscow; Thương vong ở Ukraine tăng cao sau đòn không kích quy mô lớn nhất của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong bối cảnh thương vong ở Ukraine tăng cao sau đòn không kích của Nga xuyên đêm 6-9 rạng sáng 7-9.

Ukraine tấn công cơ sở dầu khí chiến lược tại Nga

Ngày 7-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tập kích nhà máy lọc dầu Ilsky ở tỉnh Krasnodar (Nga) và trạm điều khiển đường ống dẫn dầu “8-N” gần làng Naitopovichi (tỉnh Bryansk của Nga), tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cả hai cơ sở đều tham gia cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga đang tiến hành chiến sự tại Ukraine.

Hình ảnh được cho là hậu quả sau vụ tập kích bằng UAV của Ukraine vào Nhà máy lọc dầu Ilsky ở tỉnh Krasnodar (Nga) trong đêm 7-9. Ảnh: Telegram

Quân đội Ukraine cho biết trạm điều khiển “8-N” bị nhiều quả đạn tấn công, gây cháy lớn gần trạm bơm và kho chứa. Cuộc tập kích được tiến hành trong đêm 7-9 do lực lượng Tên lửa và Pháo binh, lực lượng Vũ khí Không người lái cùng phối hợp với các đơn vị khác thực hiện.

Cơ sở này nằm trong tuyến đường ống “Ngựa Thép” với công suất bơm 10,5 triệu tấn dầu, được coi là “mấu chốt chiến lược” trong vận chuyển nhiên liệu cho quân đội Nga. Chỉ huy tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine - ông Robert “Madyar” Brovdi cho biết cơ sở này còn có vai trò quan trọng trong vận chuyển sản phẩm dầu từ các nhà máy lọc dầu Belarus sang Nga, đặc biệt từ Mozyr và Novopolotsk.

Trong khi đó, vụ nổ và cháy lớn cũng được ghi nhận tại nhà máy lọc dầu Ilsky - cơ sở có sản lượng hơn 6,4 triệu tấn/năm, cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết vụ tấn công do lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành, mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Nhà máy Ilsky nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500 km, là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất miền nam nước Nga. Trước khi có xác nhận chính thức, các video và hình ảnh cháy lớn tại nhà máy đã lan truyền trên mạng xã hội Nga. Chính quyền Krasnodar ban đầu tuyên bố một “xưởng công nghệ” bốc cháy, khẳng định không có thương vong.

Ngoài các cơ sở dầu khí, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn cho biết lực lượng nước này đã tập kích vị trí quân nhân và kho hậu cần của Nga tại tỉnh Kursk.

Kiev đã nhiều lần tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky, gần nhất vào ngày 7-7 khi một UAV đánh trúng xưởng công nghệ của cơ sở, theo nguồn tin tình báo quân sự Ukraine (HUR). Trong đó, Krasnodar - khu vực chiến lược ven Biển Đen - ngày càng trở thành mục tiêu của UAV Ukraine khi Kiev mở rộng tầm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm gây sức ép kinh tế và làm suy giảm khả năng tài chính của Moscow cho chiến sự. Riêng trong tháng 8, Ukraine đã tấn công ít nhất 12 nhà máy lọc dầu, làm tê liệt hơn 17% công suất chế biến quốc gia, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.

Thương vong ở Ukraine tăng cao do đòn không kích của Nga

Ngày 7-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đòn không kích quy mô lớn chưa từng thấy của Nga vào Ukraine đêm 6 rạng sáng 7-9 đã khiến ít nhất 4 người chết và 44 người bị thương.

Tại thủ đô Kiev, 1 phụ nữ cùng con sơ sinh thiệt mạng, 20 người bị thương. Nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây mất điện ở một số khu vực, đồng thời một trụ sở chính phủ Ukraine cũng trúng đòn.

Hoả hoạn tại một toà nhà ở thủ đô Kiev (Ukraine) sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: KYIV INDEPENDENT/DSNS Kiev

Nhiều vùng khác của Ukraine cũng chịu các đòn tập kích qua đêm, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Trước đó, Không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng 810 UAV và 13 tên lửa Iskander vào nhiều khu vực Ukraine, trong đó phía Kiev đã bắn hạ hoặc chế áp 747 UAV cùng 4 tên lửa. Số còn lại đã đánh trúng 33 mục tiêu, gây hư hại nhà dân, cơ sở hạ tầng và mất điện cục bộ tại nhiều khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận đã tiến hành đòn tập kích tầm xa nhắm vào các cơ sở sản xuất, sửa chữa và lưu trữ UAV của Ukraine, cùng các căn cứ không quân tại trung, nam và đông Ukraine, theo đài RT.

Ngoài ra, cuộc không kích còn nhắm vào doanh nghiệp công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây thủ đô và một cơ sở hậu cần ở phía nam.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả mục tiêu được chỉ định đã trúng đòn, lưu ý rằng “không có cuộc tấn công nào khác được thực hiện trong phạm vi Kiev”.

Nga tuyên bố bắn hạ 69 UAV Ukraine

Ngày 7-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 69 UAV Ukraine trên các vùng lãnh thổ Nga và Biển Azov vào sáng sớm cùng ngày, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trong khi đó, theo ông Denis Pushilin - người đứng đầu chính quyền tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, quân Ukraine đang cố gắng tấn công về phía làng Shcherbinovka, nhưng lực lượng Nga đã đẩy lùi các đợt tiến công và đang củng cố vị trí.

Ông Pushilin cho biết các trận chiến vẫn diễn ra phía nam làng Kleban-Byk mà quân Nga vừa giành quyền kiểm soát gần đây.

Điện Kremlin dự báo không dễ đối thoại để giải quyết tình hình Ukraine

TASS ngày 7-9 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov rằng sẽ không dễ đối thoại để giải quyết tình hình Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh tất cả đối tác của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên thế giới ủng hộ đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nỗ lực hòa bình ở Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Mọi người hoàn toàn ủng hộ, nhưng cuộc đối thoại sắp tới vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn” - ông Peskov nói.

TASS cho biết ông Peskov đưa ra phát ngôn trên trong cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10 (EEF), nhưng không rõ ngày cụ thể.

Diễn đàn này vừa diễn ra từ ngày 3-9 đến ngày 6-9 tại TP Vladivostok (Nga).