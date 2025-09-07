Không kích khắp Ukraine, nhiều thương vong, cháy Toà nhà chính phủ 07/09/2025 14:22

(PLO)- Chỉ riêng tại thủ đô Kiev, đòn không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga đã khiến 2 người thiệt mạng, 17 người bị thương, gây hoả hoạn tại Toà nhà Chính phủ Ukraine và ít nhất 4 toà chung cư.

Không quân Ukraine cho biết trong đêm 6-9 rạng sáng 7-9 Nga đã sử dụng 810 máy bay không người lái (UAV) và 13 tên lửa đạn đạo dòng Iskander tấn công vào các khu vực trên khắp Ukraine.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp thành công 747 UAV cùng 4 tên lửa Iskander-K. Số UAV còn lại cùng với 5 tên lửa Iskander-K và 4 tên lửa Iskander-M đã đánh trúng 33 mục tiêu.

Với tổng số lượng UAV và tên lửa lên tới 823, đây là một trong những đợt không kích trong đêm lớn nhất mà Nga từng thực hiện nhắm vào Ukraine, theo tờ Kyiv Post.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết tại khu vực thủ đô ít nhất 2 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em khoảng 1 tuổi, 17 người bị thương trong đó có 7 người phải nhập viện, liên quan các đòn không kích của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Hoả hoạn tại một toà nhà ở thủ đô Kiev (Ukraine) sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: KYIV INDEPENDENT/DSNS Kiev

Ngoài ra, một phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy đã tử vong tại nhà ở quận Darnytskyi (đông nam Kiev) vào sáng 7-9, song chưa rõ nguyên nhân tử vong.

Ông Klitschko cho biết các mảnh vỡ UAV Nga đã rơi trúng 3 toà chung cư cao tầng và nhiều nhà kho tại quận Sviatoshynskyi ở phía tây Kiev, cùng với một toà chung cư 4 tầng ở quận Darnytskyi và gây hoả hoạn.

Lực lượng cứu hoả tại một toà nhà ở thủ đô Kiev (Ukraine) bị cháy sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: KYIV INDEPENDENT/DSNS Kiev

Trong đó, toà nhà ở Darnytskyi đã bị sập một phần ở tầng 3. Một toà nhà 9 tầng ở Sviatoshynskyi bị hư hại từ tầng 4 tới tầng 8. Chưa rõ mức độ thiệt hại thực tế bên trong các toà nhà này.

Khói bốc lên từ một số toà nhà ở thủ đô Kiev (Ukraine) sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: KYIV INDEPENDENT/DSNS Kiev

Ông Klitschko còn cho biết “một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Toà nhà Chính phủ có vẻ như do hệ quả của việc UAV bị bắn rơi tại quận Pecherskyi” ở trung tâm thủ đô Kiev.

Hoả hoạn tại Toà nhà Chính phủ Ukraine sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: FACEBOOK/Yulia Svyrydenko/DSNS Kiev

Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko viết trên mạng xã hội Facebook rằng vụ cháy tại Toà nhà Chính phủ là do “một cuộc tấn công của kẻ thù”.

Nếu đúng như bà Svyrydenko cáo buộc, đây sẽ là lần đầu tiên Nga tấn công trực tiếp vào Toà nhà Chính phủ Ukraine.

Trực thăng được huy động để dập tắt đám cháy tại Toà nhà Chính phủ Ukraine sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: FACEBOOK/Yulia Svyrydenko

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hoả hoạn xảy ra ở các tầng cao nhất của Toà nhà Chính phủ Ukraine, trong khi phần lớn các tầng thấp hơn không bị ảnh hưởng gì.

Thiệt hại bên trong Toà nhà Chính phủ Ukraine do đám cháy sau đợt không kích tối 6-9 rạng sáng 7-9 của Nga. Ảnh: FACEBOOK/Yulia Svyrydenko

Một nguồn tin từ chính phủ Ukraine nói với tờ Ukrainskaya Pravda rằng vụ cháy ở Toà nhà Chính phủ không gây thương vong.

Cũng trong tối 6-9 rạng sáng 7-9, Nga cũng tấn công nhiều khu vực khác trên khắp Ukraine.

TP Kryvyi Rih báo cáo 3 người bị thương. Một số toà nhà ở TP Odessa bị tấn công, gây hoả hoạn nhưng chưa rõ thương vong. Một nhà xưởng ở TP Zaporizhzhia bị tấn công, không có thương vong. Tại tỉnh Poltava, 1 doanh nghiệp tư nhân, 1 ngôi nhà và 1 toà nhà hành chính bị hư hại.

Tiếng nổ có vẻ do đòn không kích của Nga đã được báo cáo tại nhiều khu vực khác như TP Kremenchuk, TP Kharkiv, TP Dnipro…

Nga chưa lên tiếng về đợt tấn công tối 6-9 rạng sáng 7-9 và về cáo buộc tấn công Toà nhà Chính phủ Ukraine.