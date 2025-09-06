Ông Putin: Nga đảm bảo an toàn 100% ông Zelensky nếu tới Moscow đàm phán 06/09/2025 07:04

(PLO)- Tổng thống Nga Putin cam kết sẽ "đảm bảo 100%" an toàn cho ông Zelensky nếu tới Moscow đối thoại, trong khi đó nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Moscow đang cố gắng kéo dài thời gian và thao túng khiến các nước khác phải chờ đợi.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) tại TP Vladivostok (Nga) hôm 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về ý tưởng tổ chức đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Nga cam kết đảm bảo an ninh cho ông Zelensky nếu tới Moscow

Tại diễn đàn, ông Putin nhắc lại lập trường rằng Nga “sẵn sàng cho các cuộc gặp cấp cao nhất” và cam kết “chắc chắn sẽ cung cấp các điều kiện làm việc và an toàn – đảm bảo 100%” an toàn nếu ông Zelensky và phái đoàn Ukraine tới Moscow đàm phán.

“Lần tới, nếu ai đó thực sự muốn gặp chúng tôi, chúng tôi đã sẵn sàng. Địa điểm tốt nhất cho việc này là thủ đô của Nga, thành phố anh hùng Moscow” - ông Putin nói tiếp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên đối thoại toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (TP Vladivostok, Nga hôm 5-9). Ảnh: verstka.media

Tổng thống Nga cũng cam kết “thực hiện đầy đủ” các cam kết nếu có thể đạt được thoả thuận với Ukraine, song nhấn mạnh rằng không thể giải quyết các vấn đề an ninh của Ukraine mà không tính đến an ninh của Nga.

“Mặc dù mỗi quốc gia có quyền lựa chọn đảm bảo an ninh của riêng mình, nhưng những vấn đề như vậy không thể được giải quyết mà không tính đến an ninh của chính nước Nga” – ông Putin nói.

Trước đó, Ukraine đã công khai bác bỏ đề nghị của Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky tại Moscow.

Ukraine lưu ý rằng ông Zelensky sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga nhưng phải ở một quốc gia trung lập và lưu ý rằng có nhiều nước sẵn sàng trở thành địa điểm tổ chức một cuộc gặp như vậy.

Ông Putin nói đối thoại với ông Zelensky không mang lại ‘nhiều ý nghĩa’

Mặc dù đề xuất cuộc gặp với ông Zelensky tại Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng bản thân ông không nhận thấy việc đối thoại với lãnh đạo Ukraine trong bối cảnh hiện nay mang đến “nhiều ý nghĩa”.

Ông Putin nói rằng ông nhận thấy “gần như không thể đạt được thỏa thuận với phía Ukraine về các vấn đề then chốt” ngay cả khi Kiev “có ý chí chính trị” về một thoả thuận như vậy bởi vì “vẫn còn những khó khăn về mặt pháp lý và kỹ thuật”.

Tổng thống Nga lưu ý rằng bản thân ông hoài nghi việc Ukraine có hay không “ý chí chính trị” hướng tới một thoả thuận về các vấn đề then chốt.

Liên quan “những khó khăn về mặt pháp lý và kỹ thuật”, ông Putin đề cập việc hiến pháp Ukraine quy định bất kỳ thỏa thuận nào về lãnh thổ đều phải được xác nhận thông qua trưng cầu dân ý – điều không thể diễn ra trong tình trạng thiết quân luật hiện nay ở Ukraine – và được Toà án Hiến pháp Ukraine ra phán quyết công nhận.

Ông Putin cho rằng một khi thiết quân luật được bãi bỏ để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý như vậy, Kiev cũng phải tổ chức bầu cử tổng thống mới theo đúng hiến pháp. Điều này có thể một lần nữa đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky như nguyên thủ quốc gia của Ukraine trên bàn đàm phán với tổng thống Nga.

Nga luôn nhấn mạnh cách diễn giải của mình về hiến pháp Ukraine, coi nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5-2024 và cáo buộc Kiev viện lý do một cách không hợp hiến để từ chối tổ chức bầu cử.

Tổng thống Nga cho rằng “những khó khăn về mặt pháp lý và kỹ thuật này” sẽ tạo ra một “tiến trình bất tận” mà “chẳng đi đến đâu cả”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Ông Zelensky cáo buộc ông Putin ‘câu giờ’

Không lâu sau các phát ngôn trên của ông Putin, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin ông Zelensky tuyên bố “không muốn cho ông Putin bất kỳ cơ hội nào để ông ấy có thể nói rằng vì Ukraine mà chúng ta không thể có hoà bình”.

Theo tường thuật của Ukrinform, ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraine ủng hộ mọi sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, gồm cả việc đàm phán với Nga tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) theo hình thức song phương Nga-Ukraine hoặc ba bên Mỹ-Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine cáo buộc rằng chính Moscow đã từ chối tất cả đề xuất này.

Ông Zelensky cũng cáo buộc tổng thống Nga đang cố gắng kéo dài thời gian và thao túng khiến các nước khác phải chờ đợi và không thể đưa ra áp lực cần thiết lên Moscow.

Ông Zelensky cho rằng các áp lực của chính quyền Tổng thống Trump lên Điện Kremlin là chưa đủ và Kiev trông chờ vào những động thái mạnh mẽ hơn từ phía Washington.

“Chỉ trừng phạt [Nga] thôi là chưa đủ, chỉ vũ khí [cho Ukraine] thôi cũng chưa đủ. Phải kết hợp các biện pháp trừng phạt, vũ khí và áp lực chính trị từ Tổng thống Trump lên ông Putin” - ông Zelensky trả lời phỏng vấn của đài TBN+ (Mỹ),

Nga chưa có bình luận sau những cáo buộc ngày 5-9 của ông Zelensky. Mỹ cũng chưa có bình luận về lời kêu gọi từ Kiev.