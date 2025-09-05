Ông Putin cảnh báo rắn chuyện 26 nước ‘liên minh thiện chí’ đảm bảo an ninh cho Ukraine 05/09/2025 15:45

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng binh sĩ phương Tây triển khai ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu “hợp pháp” sau khi 26 nước thuộc “liên minh thiện chí” cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng phương Tây nào triển khai đến Ukraine sẽ trở thành mục tiêu “hợp pháp” của quân đội Moscow, theo đài RT.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở TP Vladivostok (vùng Viễn Đông Nga), ông Putin bình luận về cuộc họp ngày 4-9 của “liên minh thiện chí” tại Pháp, trong đó 26 thành viên của liên minh đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại sự phản đối của Moscow đối với các đề xuất của nhóm này về việc triển khai binh sĩ tới Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở TP Vladivostok (vùng Viễn Đông Nga) ngày 5-9. Ảnh: TASS

“Việc phương Tây kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân của xung đột. Nếu binh sĩ nào xuất hiện ngay lúc giao tranh còn diễn ra, chúng tôi sẽ coi họ là những mục tiêu quân sự hợp pháp” - ông Putin nói.

“Nếu đạt được những quyết định mang lại hòa bình lâu dài, thì sự hiện diện đó chẳng còn ý nghĩa gì. Không ai nên nghi ngờ việc Nga sẽ thực hiện đầy đủ những gì đã cam kết. Chúng tôi sẽ tôn trọng các đảm bảo an ninh cần thiết cho cả Nga lẫn Ukraine” - tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cũng lưu ý rằng các đồng minh của Ukraine chưa thảo luận nghiêm túc về vấn đề đảm bảo an ninh với Nga.

Ông Putin cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc họp của “liên minh thiện chí”.

“Cho đến nay, chúng tôi chưa liên lạc với Tổng thống Trump về kết quả của các cuộc tham vấn ở châu Âu. Thực ra, điều này có hơi khó cho tôi, vì tôi vừa trở về từ Trung Quốc, và giờ đang ở Vladivostok. Nhưng phía chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào về kênh liên lạc” - tổng thống Nga nói thêm.

Ukraine và châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Putin.

Sau cuộc họp ngày 4-9 ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột, trong đó sẽ bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Các đồng minh của Ukraine chưa tiết lộ chi tiết cụ thể về kế hoạch, bao gồm số lượng binh sĩ và cách thức từng quốc gia đóng góp.

“Hiện nay chúng tôi có 26 quốc gia chính thức cam kết tham gia triển khai quân tới Ukraine như một lực lượng ‘trấn an’, hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không. Một số nước khác vẫn chưa đưa ra lập trường” - ông Macron nói với báo giới khi đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky ca ngợi động thái này: “Tôi nghĩ rằng hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, đây là bước đi cụ thể, nghiêm túc đầu tiên”.