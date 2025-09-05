‘Liên minh thiện chí’ họp, 26/35 nước cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine 05/09/2025 05:53

(PLO)- Sau cuộc họp của “liên minh thiện chí”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng có 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu Kiev đạt thoả thuận hoà bình với Nga.

Ngày 4-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột, trong đó sẽ bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không, theo hãng tin Reuters.

Bình luận của ông Macron được đưa ra sau khi ông chủ trì cuộc họp của “liên minh thiện chí” tại Paris, gồm 35 quốc gia ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc họp của “liên minh thiện chí” tại Điện Elysee, thủ đô Paris (Pháp) ngày 4-9. Ảnh: LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/Shutterstock

Tổng thống Macron cho hay ông cùng các lãnh đạo châu Âu khác và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị, và phần đóng góp của Mỹ cho các bảo đảm an ninh này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.

“Ngay ngày xung đột chấm dứt, các bảo đảm an ninh sẽ được triển khai” - ông Macron nói tại cuộc họp báo ở Điện Elysee.

Ban đầu, ông Macron nói 26 quốc gia (không nêu tên) sẽ triển khai tới Ukraine. Nhưng sau đó, ông cho biết một số nước sẽ đưa ra bảo đảm trong khi vẫn đứng ngoài lãnh thổ Ukraine, chẳng hạn bằng cách hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho lực lượng Kiev.

Nhà lãnh đạo Pháp không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ sẽ tham gia vào các bảo đảm này.

Đức và một số quốc gia khác đã cam kết tham gia nỗ lực này. Tuy nhiên, Berlin cho biết sẽ chỉ quyết định về việc triển khai quân sự khi các điều kiện rõ ràng, bao gồm cả mức độ tham gia của Mỹ trong các bảo đảm an ninh.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định bà sẽ không cử binh sĩ tới Ukraine, nhưng nói rằng Ý sẵn sàng giám sát một lệnh ngừng bắn và huấn luyện binh sĩ Ukraine bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Pháp và Anh, đồng chủ tịch “liên minh thiện chí”, đã cho thấy sự sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

Thủ tướng Bulgaria - ông Rosen Zhelyazkov nói rằng nước này không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, nhưng sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực trên biển Đen, chẳng hạn như rà phá thủy lôi.

“Chúng tôi sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi hàng hải” - ông Zhelyazkov nói.

Về phần mình, ông Zelensky cho biết Kiev và các đồng minh đã có tầm nhìn chung về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để xác định quốc gia nào sẽ tham gia vào từng hợp phần an ninh. 26 quốc gia đã đồng ý cung cấp các bảo đảm an ninh. Hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng tôi đã có một nội dung nghiêm túc, rất cụ thể” - ông Zelensky nói.

Về phía Mỹ, trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo liên minh, ông Trump nói châu Âu phải chấm dứt việc mua dầu của Nga, thứ mà ông cho rằng đang giúp Moscow tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters.

“Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng các lãnh đạo châu Âu cần gây sức ép kinh tế lên Trung Quốc vì đã hỗ trợ tài chính cho nỗ lực chiến tranh của Nga” - vị quan chức nói thêm.

Trung Quốc và Nga chưa bình luận về các thông tin trên.