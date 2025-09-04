Chiến sự Nga-Ukraine 4-9: Giằng co Kharkiv; Ukraine phá xuồng cao tốc của Hạm đội Biển Đen Nga 04/09/2025 08:45

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng với việc Moscow, Kiev giằng co ở Kharkiv, giao tranh ác liệt ở Donetsk; Ukraine phá xuồng cao tốc Nga ở Biển Đen; Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Mặt trận Donetsk "đỏ lửa"

Người phát ngôn của Nhóm quân chiến lược tác chiến Dnipro của Ukraine - ông Oleksii Bielskyi cho biết trong ngày 3-9 có 39 cuộc giao tranh xảy ra tại mặt trận hướng Pokrovsk và Myrnohrad (tỉnh Donetsk), vốn là một trong những khu vực nóng nhất ở tiền tuyến, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Bielskyi, lực lượng Ukraine đang tiêu diệt quân tiếp viện của Nga tiến về Dobropillia, cách thành trì Pokrovsk khoảng 22 km về phía bắc.

Tại làng Novopavlivka (Donetsk) nằm trên biên giới với tỉnh Dnipropetrovsk, đã xảy ra 28 vụ đụng độ trong ngày qua. Ông Bielskyi cho biết tình hình ở khu vực này vẫn căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, trong bối cảnh Nga chia quân thành nhiều nhóm nhỏ gồm hai người lấn dần vào phòng tuyến của Ukraine.

Lính Ukraine huấn luyện tại tỉnh Donetsk hồi tháng 7. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ukraine phá xuồng cao tốc Nga ở Biển Đen

Ngày 3-9, Hải quân Ukraine cho biết lực lượng này đã phá hủy 1 xuồng cao tốc của Hạm đội Biển Đen của Nga, khiến 7 lính Nga thiệt mạng và 4 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Theo Hải quân Ukraine, lính Nga trên xuồng cao tốc đã cố gắng đổ bộ lên Tendra Spit - một dải đất hẹp trải dài khoảng 65 km ngoài khơi tỉnh Kherson ở Biển Đen. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã phát hiện ra hoạt động này và tấn công con tàu.

Đoạn video do Hải quân Ukraine công bố cho thấy cuộc tấn công được điều khiển từ xa bằng máy bay không người lái (UAV) và chi tiết về UAV này chưa được Hải quân Ukraine công bố.

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này.

Giằng co ở "trái tim" Kharkiv

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 3-9 có khoảng 1.300 lính Ukraine thương vong trong các cuộc giao tranh với Nga trên khắp tiền tuyến, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã tiến đến trung tâm TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và đang đóng quân gần các công trình hành chính và công nghiệp quan trọng ở khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga đăng video cho biết lực lượng này đã kiểm soát khoảng một nửa Kupiansk, cho thấy lính Nga hoạt động ở trung tâm TP và gần các cơ sở hạ tầng quan trọng như tòa nhà chính quyền TP Kupiansk, sân vận động Spartak, trạm biến áp của TP.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đang tiếp tục các hoạt động tấn công để giành được hoàn toàn Kupiansk và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, cũng vào ngày 3-9, Quân đoàn 10 của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã cố gắng dàn dựng cảnh họ kéo cờ ở Kupiansk nhưng quân Ukraine đã phá vỡ nỗ lực này.

Theo phía Ukraine, Nga cố gắng tạo hình ảnh thành công bằng cách cải trang thành dân thường và giương cao cờ Nga ở Kupiansk. Lực lượng Ukraine đã nhanh chóng triệt hạ những người cầm cờ này cùng với các đơn vị Nga tại khu vực này.

Ông Zelensky sẽ nói ông Trump siết trừng phạt Nga

Ngày 3-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga, theo Kyiv Independent.

Ông Zelensky hy vọng rằng các lệnh trừng phạt nặng nề hơn sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chuyển sang giải pháp ngoại giao, bao gồm việc mở đường cho đàm phán cấp lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine cho biết ông Trump đã hứa sẽ trả lời trong vài tuần nữa và ông dự định sẽ nói chuyện với ông Trump trong sớm nhất để làm rõ lập trường của Mỹ.

Kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Mỹ đã không áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga hoặc các đồng minh của nước này liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Mặc dù ông Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế "nghiêm khắc" đối với các quốc gia mua dầu của Nga, nhưng cho đến nay Washington mới chỉ áp dụng mức thuế 25% đối với Ấn Độ.

Ngoài vấn đề trừng phạt Nga, ông Zelensky cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, đồng thời cảnh báo rằng không thể tin tưởng phía Moscow sẽ ngừng chiến sau khi được nhượng lãnh thổ.

Ông Zelensky lưu ý rằng ngay cả sau nhiều năm giao tranh, lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk.

Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky

Ngày 3-9, Tổng thống Putin cho biết Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt với tốc độ khác nhau tại nhiều khu vực, còn Ukraine đang cố gắng bịt lỗ hổng bằng cách "chuyển các đơn vị có năng lực nhất từ ​​một khu vực khá khó khăn sang các khu vực chiến đấu khác mà Ukraine cho là quan trọng hơn", theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo ông Putin, tất cả nhóm quân của Nga đều đang tiến công thành công, trong khi quân Ukraine không thể mở các chiến dịch tấn công quy mô lớn và đang cố gắng giữ vững phòng tuyến.

Tổng thống Putin cũng làm rõ rằng Moscow không phản đối việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng việc này không nên làm suy yếu an ninh của các quốc gia khác, trong đó có Nga.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Kiev không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ông Putin khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chức vụ tổng thống của ông Zelensky thiếu tính chính danh và đặt câu hỏi liệu cuộc gặp như vậy có thực sự có ý nghĩa hay không.

Ông Putin cho rằng khả năng giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine có thể đã tiến triển hơn nhờ sự giúp đỡ của Mỹ và Tổng thống Trump và chính quyền của ông Trump dường như có "mong muốn thực sự tìm ra giải pháp".

"Tôi nghĩ rằng có một tia sáng cuối đường hầm. Hãy xem tình hình diễn biến thế nào. Nếu không, chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực để đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra"; - Tổng thống Putin nói.