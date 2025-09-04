Tân Tổng thống Ba Lan sang Mỹ gặp ông Trump, bàn tăng lính đồn trú và bảo đảm quốc phòng 04/09/2025 06:30

(PLO)- Tiếp tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tăng số lượng binh sĩ đồn trú tại Ba Lan và cam kết bảo đảm quốc phòng cho Warsaw.

Ngày 3-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng, cho biết Mỹ có thể tăng số lượng binh sĩ đồn trú tại Ba Lan và cam kết bảo đảm quốc phòng cho Warsaw, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, ông Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa Mỹ và Ba Lan cũng như cá nhân ông Nawrocki vì chiến thắng trong một cuộc bầu cử “khá khó khăn, khá gay gắt”.

“Tôi không ủng hộ nhiều người đâu, nhưng tôi đã ủng hộ ông ấy và tôi rất tự hào về điều đó, về những gì ông ấy đã làm được” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 3-9. Ảnh: X

Khi được hỏi về hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan, Tổng thống Trump khẳng định ông không hề cân nhắc việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Ba Lan, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng trong khu vực về tin đồn thay đổi bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu.

“Nếu có gì khác, thì chúng tôi có thể đưa thêm quân, nếu họ muốn; từ lâu họ đã mong muốn có lực lượng hiện diện nhiều hơn” - tổng thống Mỹ nói.

“Chúng tôi luôn sát cánh cùng Ba Lan và sẽ giúp Ba Lan tự bảo vệ mình” - ông Trump nói, đồng thời ca ngợi chi tiêu quốc phòng của Warsaw - mức cao nhất trong NATO.

Theo Reuters, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở sườn phía đông NATO, trong đó có Ba Lan, vẫn là một trong những vấn đề then chốt đối với Warsaw khi nước này đang tìm kiếm sự bảo đảm về hỗ trợ lâu dài trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Sau cuộc gặp, ông Nawrocki cho biết hai bên đã thảo luận về việc tăng số lượng binh sĩ Mỹ, và ông Trump đã đưa ra sự bảo đảm mạnh mẽ về an ninh cho Ba Lan.

“Thành công trong mối quan hệ đặc biệt của Tổng thống Nawrocki với phong trào MAGA và với Tổng thống Trump sẽ là việc Mỹ tăng cường hiện diện ở Ba Lan” - Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói với báo giới sau cuộc gặp, nhắc đến khẩu hiệu “Make America Great Again” của ông Trump.

Ông Trump đã gửi lời mời ông Nawrocki tới thăm Mỹ vài ngày sau khi ông Nawrocki nhậm chức tổng thống Ba Lan hồi đầu tháng 8.

Hồi tháng 5, ông Trump đã tiếp ông Nawrocki tại Nhà Trắng, bày tỏ sự ủng hộ ông vào thời điểm quan trọng của cuộc bầu cử Ba Lan. Một tháng sau đó, ông Nawrocki đã đánh bại ứng viên của đảng trung dung, thân châu Âu do Tổng thống Donald Tusk lãnh đạo.