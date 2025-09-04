Loạt diễn biến nóng từ ông Trump và châu Âu về Ukraine 04/09/2025 06:06

(PLO)- Phía Tổng thống Mỹ Donald Trump và Châu Âu dự kiến sẽ có các bước đi có khả năng bất lợi cho Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine, sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska vẫn chưa đem đến kết quả rõ ràng.

Liên tiếp nhiều diễn biến quan trọng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu liên quan cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Trump: Không nghĩ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine lại khó khăn đến vậy

Ngày 3-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ có các cuộc thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine trong những ngày tới, sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 8 không đạt được bước đột phá, theo hãng tin Reuters.

Trong ngày 3-9, khi tiếp đón Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, ông Trump cho biết ông đang chờ quyết định của Moscow về việc có nên tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine hay không.

“Ông Putin biết rõ lập trường của tôi và sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác. Dù quyết định đó là gì, chúng ta sẽ hoặc là hài lòng hoặc là không hài lòng, và nếu chúng ta không hài lòng, các bạn sẽ thấy có chuyện xảy ra” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết ông "không có thông điệp nào gửi tới Tổng thống Putin”.

Nhà lãnh đạo Mỹ không giải thích cụ thể, nhưng trước đó ông từng đề cập khả năng áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Trump cũng nói rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ được giải quyết “theo cách này hay cách khác”, song ông không ngờ rằng việc chấm dứt lại khó khăn đến vậy.

“Tôi đã nghĩ rằng chuyện đó sẽ dễ hơn nhiều. Tôi đã nghĩ nó sẽ ở mức trung bình, có lẽ là một trong những việc dễ nhất. Nhưng đôi khi, với chiến sự, bạn không bao giờ biết trước được” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Liên minh thiện chí sắp họp tại Paris



Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 3-9 thông tin rằng một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ gọi điện cho ông Trump vào chiều 4-9 (giờ Mỹ).

Cuộc gọi này dự kiến diễn ra sau một cuộc họp của “liên minh thiện chí” vào ngày 4-9. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Pháp với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để bàn thảo những nỗ lực mới nhất trong việc hỗ trợ an ninh cho Ukraine một khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Các lãnh đạo châu Âu cũng được cho là sẽ lên án việc Moscow không chịu đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky: Phải tăng sức ép lên Nga

Cũng trong ngày 3-9, ông Zelensky kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga khi ông bắt đầu chuyến công du châu Âu.

Ông Zelensky nói rằng Nga ngày 3-9 đã tấn công bằng hơn 500 máy bay không người lái (UAV) và hàng chục tên lửa trên khắp Ukraine, đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông tại 14 địa điểm, làm 4 công nhân đường sắt bị thương.

“Đây rõ ràng là những cuộc tấn công mang tính thị uy của Nga. Nguyên nhân chỉ là do thiếu sức ép đủ mạnh, đặc biệt là đối với nền kinh tế chiến tranh của Nga” - Tổng thống Zelensky viết trên Telegram ngay trước khi ông tới Đan Mạch để hội đàm với các đồng minh Bắc Âu và Baltic.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp hệ thống phòng không.

“Những đòn tấn công này giờ đã trở thành thường xuyên, vài lần mỗi tuần. Và đó là tín hiệu rõ ràng rằng Nga bác bỏ mọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh và muốn tiếp tục giao tranh” - ông Zelensky nói thêm.

Trong ngày 4-9, ông Zelensky sẽ đến Pháp dự cuộc họp của “liên minh thiện chí”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông kỳ vọng sẽ có sự rõ ràng tại cuộc họp ở Paris - hoặc ngay sau đó - về những đảm bảo an ninh mà “liên minh thiện chí” có thể cung cấp cho Ukraine.

Mỹ-Ukraine họp về thỏa thuận khoáng sản

Trong diễn biến liên quan, Ukraine và Mỹ ngày 3-9 đã tổ chức cuộc họp hội đồng đầu tiên của quỹ đầu tư chung, được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine, Thủ tướng Ukraine - bà Yulia Svyrydenko cho biết.

Theo thỏa thuận, Mỹ được quyền tiếp cận ưu tiên các nguồn khoáng sản của Ukraine để đổi lấy đầu tư.

Bà Svyrydenko cho biết quan chức hai nước đã thông qua một số bước quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động của quỹ, bao gồm thành lập các ủy ban và lựa chọn một đơn vị quản lý cùng một cố vấn đầu tư.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp Mỹ ở mọi cấp độ. Các khoản đầu tư từ Mỹ có thể là sự bảo đảm an ninh cho cả Ukraine và các doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine” - bà Svyrydenko cho biết trên Telegram.