Ông Trump 'rất thất vọng' với ông Putin chuyện hòa đàm Ukraine 03/09/2025 06:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “rất thất vọng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nỗ lực hòa đàm Ukraine vẫn chưa đạt kết quả cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-9 cho biết ông “rất thất vọng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Alaska về hòa đàm Ukraine hồi 15-8 đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể.

“Tôi có thể nói rằng tôi rất thất vọng với Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ có những hành động để giúp mọi người [trong xung đột Ukraine] được sống” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Scott Jennings Radio Show.

“Đây không chỉ là vấn đề của Ukraine. Đây là chuyện giúp mọi người được sống. Mỗi tuần có 7.000 người chết, chủ yếu là binh sĩ, nhưng vẫn là 7.000 sinh mạng. Nếu tôi có thể giúp chấm dứt điều đó, tôi thấy mình có nghĩa vụ phải làm” - ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin chào nhau tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (bang Alaska, Mỹ) hôm 15-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Tôi rất thất vọng về ông [Putin]. Giữa chúng tôi vốn luôn có quan hệ tốt đẹp. Nhưng tôi thực sự thất vọng” - ông Trump lặp lại.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đang theo dõi sát sao các động thái của Moscow và Kiev liên quan việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời hứa sẽ có những biện pháp nhất định trong những ngày tới.

“Chúng ta sẽ xem họ làm gì và chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đang theo dõi rất sát” - ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhắc tới khả năng có những hậu quả nếu Tổng thống Putin không gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, khẳng định những hậu quả đó chắc chắn sẽ xảy ra.

“Tôi đã biết một số điều rất thú vị. Tôi nghĩ trong vài ngày tới, mọi người sẽ biết” - ông Trump tiết lộ, ám chỉ các bước đi tiềm năng của Mỹ. Nói về xung đột tại Ukraine, ông nhấn mạnh: “Tôi muốn thấy nó chấm dứt".

Trước đó, hôm 1-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông Putin và ông Zelensky vẫn chưa đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

“Chúng tôi hướng tới việc nâng cấp các cuộc đàm phán này dần dần, lý tưởng là ở cấp lãnh đạo” - ông Erdogan nói. Tuy nhiên, dựa trên các cuộc trao đổi điện thoại và gặp trực tiếp gần đây với ông Zelensky và ông Putin, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rằng hai bên, mặc dù có thiện chí, song “vẫn chưa sẵn sàng” để gặp mặt trực tiếp.

Cũng trong ngày 1-9, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng chưa có thỏa thuận nào đạt được giữa ông Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc ông Putin sẽ hội đàm với ông Zelensky hay về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, theo đài RT.

“Những gì báo chí đưa tin không phải là điều chúng tôi đã thống nhất. Họ thường nói về một cuộc gặp ba bên, về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng không có sự đồng thuận nào về vấn đề này giữa ông Putin và ông Trump” - ông Ushakov nói.

Phần mình, trong bài phát biểu tối 2-9, Zelensky một lần nữa kêu gọi gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow để buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán, theo tờ The Kyiv Independent.