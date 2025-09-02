Trợ lý Điện Kremlin: Ông Putin và ông Trump chưa nhất trí về thượng đỉnh với ông Zelensky 02/09/2025 05:16

(PLO)- Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng kế hoạch thượng đỉnh Putin-Zelensky hay Trump-Putin-Zelensky vẫn đang được thảo luận, đồng thời cho biết xung đột Ukraine là chủ đề then chốt trong các cuộc trao đổi của Tổng thống Putin với các lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh SCO.

Ngày 1-9, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng chưa có thỏa thuận nào đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc ông Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hay về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, theo đài RT.

Suy đoán về khả năng diễn ra thượng đỉnh Putin - Zelensky xuất hiện sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông đã “bắt đầu sắp xếp” cho một cuộc gặp như vậy, có thể sau này sẽ mở rộng thành một hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov tại phiên họp toàn thể của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại TP Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 1-9. Ảnh: Sergey Bobylev/SPUTNIK

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc hôm 1-9, ông Ushakov xác nhận rằng ông Putin và ông Trump đã thảo luận về việc nâng cấp thành phần phái đoàn đàm phán để tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.

“Những gì báo chí đưa tin không phải là điều chúng tôi đã thống nhất. Họ thường nói về một cuộc gặp ba bên, về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng không có sự đồng thuận nào về vấn đề này giữa ông Putin và ông Trump” - ông Ushakov nói.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm rằng mặc dù phía Mỹ hứa sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể về những cuộc gặp như vậy sau thượng đỉnh Alaska, đến nay vẫn chưa có.

Ông Ushakov lưu ý vấn đề này vẫn đang được thảo luận. Theo ông Ushakov, xung đột Ukraine là chủ đề then chốt trong các cuộc trao đổi của Tổng thống Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị SCO.

Vị trợ lý không tiết lộ chi tiết các cuộc trò chuyện đó.

Phát biểu trước đó trong ngày 1-9, ông Putin nói Nga coi trọng nỗ lực của các đối tác chiến lược nhằm chấm dứt thù địch, và hứa sẽ thông tin cho các đồng nghiệp về những trao đổi của ông với ông Trump trong các cuộc tiếp xúc song phương.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine cũng chỉ có hiệu lực nếu “căn nguyên của cuộc khủng hoảng được loại bỏ”.

Ông Putin nhắc lại rằng một trong những nguyên nhân chính của xung đột là việc phương Tây “tìm cách kéo Ukraine vào NATO, điều này tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga”.

Video Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp nhau bên lề thượng đỉnh SCO (Trung Quốc) ngày 1-9. Nguồn: RT

Cũng trong ngày 1-9, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề thượng đỉnh SCO.

Ông Putin cảm ơn Ankara vì đã đăng cai nhiều vòng đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Moscow và Kiev.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ba vòng đàm phán diễn ra tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong năm nay đã “đạt tiến triển trong việc giải quyết một số vấn đề nhân đạo”. Ông Putin khẳng định vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ tiếp tục được coi trọng trong tương lai”.

Về phần mình, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm một kết thúc công bằng và lâu dài cho cuộc chiến ở Ukraine.