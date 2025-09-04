Ngoại trưởng Nga nói về 'hòa bình bền vững' cho Ukraine 04/09/2025 06:23

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ukraine có thể có 'hòa bình bền vững' song với một số điều kiện tiên quyết.

Ngày 3-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu các điều kiện để Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, theo đài RT.

Trả lời phỏng vấn với tờ Kompas, ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng một “nền hòa bình bền vững” chỉ có thể đạt được nếu những phần lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát - bao gồm bán đảo Crimea, và 4 tỉnh miền đông Ukraine (Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia) - được “công nhận và hợp thức hóa bằng hình thức pháp lý quốc tế”,

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Moscow vẫn là giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình và Nga đang thực hiện những bước đi cụ thể để đạt được mục tiêu đó.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK/Sergey Guneev

Ông Lavrov nhắc lại rằng Moscow đã khởi xướng việc nối lại đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine vào mùa xuân năm nay, dẫn đến ba vòng thương lượng trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Mỗi bên đã đưa ra quan điểm của mình về những điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột. Các trưởng đoàn vẫn duy trì liên lạc trực tiếp. Chúng tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục” - theo ông Lavrov.

Ông Lavrov nói thêm rằng hòa bình phụ thuộc vào việc “xóa bỏ nguyên nhân cốt lõi” của xung đột, bắt nguồn từ sự mở rộng của NATO và “những nỗ lực lôi kéo Ukraine gia nhập khối này”.

“Ukraine phải được bảo đảm có quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân. Những điều kiện này đã được nêu rõ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1990 của Ukraine, chính dựa vào đó mà Nga cùng cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Ukraine” - Ngoại trưởng Nga nói.

Một nền tảng quan trọng khác cho khả năng đạt được thỏa thuận là cam kết của Kiev trong việc bảo đảm nhân quyền. Ông Lavrov cáo buộc Ukraine “đang loại bỏ tất cả những gì liên quan đến Nga, người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga, bao gồm cả ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, Chính thống giáo chính thống, và truyền thông tiếng Nga”.

Ông Lavrov cho rằng Ukraine “là quốc gia duy nhất cấm sử dụng ngôn ngữ của một bộ phận dân cư đông đảo trong xã hội”.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ngoại trưởng Nga.