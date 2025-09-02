NATO lập sở chỉ huy mới tại Phần Lan, gần biên giới Nga 02/09/2025 06:17

(PLO)- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt sở chỉ huy cho lực lượng mới của khối tại Phần Lan, cách biên giới với Nga chưa đầy 200 km.

Ngày 1-9, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo Bộ Tư lệnh Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) của Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Bắc Âu chính thức đi vào hoạt động, theo trang web của Bộ này (maavoimat.fi).

Lực lượng này đặt sở chỉ huy tại thành phố Mikkeli (Phần Lan), cách biên giới Nga chưa đầy 200 km.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen, MCLCC sẽ bắt đầu triển khai nhiệm vụ ngay lập tức, đồng thời tiếp tục được phát triển trong những năm tới.

Ủy ban Quân sự NATO tại Phần Lan. Ảnh: NATO

Ông Hakkanen cho biết các cuộc tập trận sắp tới sẽ kiểm tra và đánh giá khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ của sở chỉ huy trong nhiều kịch bản an ninh khác nhau.

Bộ Tư lệnh Lục quân đa quân đoàn là lực lượng được NATO xây dựng từ năm 2021, được mô tả là cho phép NATO “lập kế hoạch, chuẩn bị, chỉ huy và kiểm soát các cuộc tập trận chung” trong thời bình và “lập kế hoạch, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động trên bộ và phòng thủ ở phía bắc” trong thời chiến.

Trong thời bình, MCLCC sẽ phụ trách việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động huấn luyện của NATO trong khu vực. Đây là sở chỉ huy sẵn sàng cao độ, hoạt động 24/7 và báo cáo trực tiếp cho Bộ Tư lệnh Liên quân Norfolk của NATO, đặt tại bờ Đông nước Mỹ.

Sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền đông Ukraine, Helsinki đã từ bỏ chính sách trung lập truyền thống. Tháng 4-2023, Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO.