Thượng đỉnh SCO ra tuyên bố Thiên Tân

(PLO)- Các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã thông qua tuyên bố Thiên Tân, trong đó đề cập loạt vấn đề từ hợp tác kinh tế, quân sự đến chống khủng bố.

Ngày 1-9, các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã thông qua một tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh tại TP Thiên Tân (Trung Quốc), theo hãng thông tấn TASS.

Trong “tuyên bố Thiên Tân”, các quốc gia thành viên SCO đã quyết định thành lập Ngân hàng Phát triển SCO.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại TP Thiên Tân (Trunng Quốc) ngày 1-9. Ảnh: TASS

Các nước cam kết sẽ tăng cường hợp tác về các vấn đề phát triển bền vững, “bao gồm trong lĩnh vực công nghiệp, quản lý và sử dụng hiệu quả chất thải, tài nguyên theo nguyên tắc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng sạch, nhằm bảo đảm sự đóng góp của SCO trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Các nước SCO tuyên bố ý định phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại điện tử, đồng thời thống nhất cùng phát triển du lịch và y tế.

Các thành viên cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong việc ngăn ngừa các rủi ro an ninh liên quan đến trí tuệ nhân tạo, cũng như nhất trí “tăng cường thành tựu khoa học - kỹ thuật và đổi mới sáng tạo”.

SCO hoan nghênh việc phát triển quan hệ đối tác hải quan, bao gồm số hóa, cũng như các cơ chế “một cửa” và “hải quan thông minh”.

Tuyên bố chung kêu gọi tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực vận tải trên cơ sở công bằng, cân bằng, nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tạo ra các tuyến vận tải quốc tế mới và hiện đại hóa các tuyến hiện có, trong đó có thúc đẩy các hành lang Bắc - Nam và Đông - Tây”.

Về hợp tác quân sự, các nước SCO kêu gọi tuân thủ nghiêm túc các quy định của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). SCO kêu gọi “tuân thủ đầy đủ Công ước về Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học cũng như việc tiêu hủy chúng (CWC), coi đây là công cụ quan trọng trong lĩnh vực giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí”.

Các nước SCO cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Tuyên bố cũng nêu rõ SCO lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không áp dụng tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố.

Các thành viên cũng nêu lên yêu cầu cải cách Liên Hợp Quốc (LHQ) để thích ứng “với những thực tế chính trị và kinh tế hiện đại”, đồng thời tiếp tục đối thoại cấp cao với LHQ, các tổ chức quốc tế khác và các quốc gia quan tâm.

Tuyên bố chung cũng đề cập hoạt động chống buôn bán ma túy. Các nước SCO kêu gọi “tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác thực tiễn trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, bao gồm trấn áp các tội phạm liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cũng như sự lan truyền của các chất hướng thần mới”.

Ngoài ra, các thành viên của tổ chức kêu gọi tổ chức các giải đấu thể thao trên cơ sở không phân biệt đối xử và bảo đảm mọi người đều được tham gia.