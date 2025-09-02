Ông Kim Jong-un công du Trung Quốc bằng đoàn tàu đặc biệt 02/09/2025 04:56

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên đoàn tàu đặc biệt để bắt đầu chuyến công du tới Trung Quốc dự lễ diễu binh đánh dấu 80 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến II.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều 1-9 trên đoàn tàu đặc biệt để tới Trung Quốc dự lễ diễu binh đánh dấu 80 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến II.

Tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên có các quan chức cấp cao của đảng và chính phủ nước này, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều 1-9 trên đoàn tàu đặc biệt để tới Trung Quốc. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Bộ trường Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (phải). Ảnh: KCNA

Đoàn tàu đặc biệt chở lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ước tính đoàn tàu đặc biệt chở ông Kim sẽ mất từ ​​20 đến 24 giờ để đến Bắc Kinh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên ông Kim tới Trung Quốc kể từ tháng 1-2019. Lãnh đạo Triều Tiên sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các khách mời quốc tế, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo dõi cuộc diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3-9.