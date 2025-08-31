Ông Kim Jong-un gặp thân nhân binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng ở nước ngoài 31/08/2025 08:40

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có buổi gặp mặt với thân nhân các binh sĩ thiệt mạng ở nước ngoài, cam kết sẽ mang đến "cuộc sống tươi đẹp" cho họ.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 30-8 đưa tin nhà lãnh đạo nước này – ông Kim Jong-un đã có buổi gặp mặt gia đình các binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến ở nước ngoài. Buổi gặp mặt được tổ chức hôm 29-8.

Tại buổi gặp, ông Kim bày tỏ "nỗi đau buồn vì đã không cứu được những sinh mạng quý giá" của những binh sĩ. Ông Kim cho rằng những chiến công mà các binh sĩ này có được là nhờ sức mạnh và lòng dũng cảm mà gia đình họ – những người "kiên cường, yêu nước và chính nghĩa nhất thế giới".

Ông Kim Jong-un dự lễ tuyên dương các binh sĩ được triển khai tới tham chiến ở nước ngoài hôm 22-8. Ảnh: KCNA

"Họ [các binh sĩ thiệt mạng] thậm chí không viết một lá thư ngắn nào cho tôi, nhưng tôi nghĩ họ hẳn đã giao phó gia đình, bao gồm những đứa con yêu quý của họ, cho tôi" – KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định nước này sẽ "mang đến cho các bạn [thân nhân những binh sĩ thiệt mạng] một cuộc sống tươi đẹp trên mảnh đất được bảo vệ bằng chính sinh mạng của các liệt sĩ".

Trước đó, ngày 22-8 KCNA đưa tin Triều Tiên đã tổ chức lễ tuyên dương các binh sĩ được triển khai tới tham chiến ở nước ngoài.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như các chỉ huy, binh sĩ và thân nhân các quân nhân đã hy sinh trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên trao huân chương cho các binh sĩ tham chiến ở nước ngoài.