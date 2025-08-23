Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng ở biên giới 23/08/2025 05:28

(PLO)- Triều Tiên cáo buộc rằng đầu tuần này quân đội Hàn Quốc nổ súng nhắm về phía mình, đã bắn hơn 10 phát đạn cảnh cáo nhằm vào binh sĩ Triều Tiên đang tham gia một dự án củng cố biên giới.

Ngày 23-8, Triều Tiên cáo buộc rằng đầu tuần này quân đội Hàn Quốc nổ súng nhắm về phía mình, đã bắn hơn 10 phát đạn cảnh cáo tại khu vực biên giới giữa hai miền, gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ý, theo hãng thông tấn KCNA.

Ông Ko Jong-chol, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã ra tuyên bố lên án hành động “khiêu khích nguy hiểm” của quân đội Hàn Quốc mà ông cho rằng đang kích động xung đột quân sự.

Biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên hồi tháng 6. Ảnh: YONHAP

“Ngày 19-8, những người hiếu chiến trong quân đội Hàn Quốc đã thực hiện một hành động khiêu khích nghiêm trọng khi bắn hơn 10 phát súng cảnh cáo bằng súng máy hạng nặng 12,7 mm vào các binh sĩ Triều Tiên đang tiến hành dự án xây dựng hàng rào cố định gần ranh giới phía nam” - theo tuyên bố của ông Ko.

Triều Tiên cũng nói rằng việc quân đội Hàn Quốc phát cảnh báo qua loa phóng thanh ở khu vực biên giới đang gia tăng. Kể từ năm ngoái, Triều Tiên đã xây dựng các rào chắn tại khu vực biên giới được củng cố nghiêm ngặt giữa hai miền, đồng thời phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều.

Triều Tiên sẽ “có biện pháp đáp trả tương ứng” đối với bất kỳ sự cản trở nào đối với dự án xây rào chắn. Triều Tiên cũng sẽ “không chịu trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng” nếu các cảnh báo trước ở khu vực biên giới tiếp tục bị phớt lờ trong tương lai, KCNA dẫn tuyên bố của ông Ko.

Thông điệp của Triều Tiên trái ngược với phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hồi tuần trước rằng Seoul sẽ chấm dứt một số hoạt động quân sự dọc biên giới với Triều Tiên.

Triều Tiên cũng một lần nữa chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, gọi đó là “một cuộc tập trận cực kỳ khiêu khích nhằm chuẩn bị cho chiến tranh thực sự”.

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận mang tính phòng thủ.