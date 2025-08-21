Tổng thống Hàn Quốc vạch 3 bước để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên 21/08/2025 08:02

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vạch ra ba bước để hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 20-8 cho biết ông sẽ thúc đẩy một kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo ba giai đoạn, trong đó Seoul sẽ thực hiện chiến lược này thông qua các nỗ lực đối thoại tích cực với Bình Nhưỡng dựa trên nền tảng liên minh vững chắc với Mỹ.

Ông Lee đưa ra cách tiếp cận trên trong cuộc phỏng vấn của tờ Yomiuri Shimbun (Nhật) trước thềm chuyến thăm Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba, dự kiến từ ngày 23 đến 24-8.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

Ông Lee cho biết ở giai đoạn đầu, ông sẽ tìm cách đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ở giai đoạn thứ hai và cuối cùng, ông sẽ hướng tới việc cắt giảm và dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tích cực thúc đẩy đối thoại liên Triều nhằm tạo điều kiện đạt được mục tiêu này.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, ông Lee đã đảo ngược các chính sách bảo thủ của chính quyền tiền nhiệm, vốn có lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên.

Trong một bài phát biểu hôm 15-8, ông Lee đã đưa ra lời đề nghị hoà giải liên Triều. Ông Lee cho biết chính quyền của ông sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên và sẽ không tìm cách thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng cách sáp nhập, cũng như cam kết thực hiện các bước khôi phục hiệp ước quân sự liên Triều (ký năm 2018, hiện đang bị đình chỉ).

Đáp lại, bà Kim Yo-jong – Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và cũng là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ không bao giờ trở thành đối tác ngoại giao của Triều Tiên, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 20-8.

Trước đó, bà Kim tuyên bố rằng Bình Nhưỡng không quan tâm tới các đề xuất của Hàn Quốc và sẽ không chấp nhận đàm phán với Seoul.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 20-8 lấy làm tiếc trước những tuyên bố trên của bà Kim đối với các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Lee.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay các động thái hòa giải của ông Lee nhằm đảm bảo sự ổn định cho cả Seoul và Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với các nỗ lực vì hòa bình.

“Những biện pháp chủ động vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của chính quyền Lee Jae-myung không phải là những động thái phục vụ lợi ích một phía hay hướng đến bất kỳ ai, mà vì sự ổn định và thịnh vượng của cả hai miền” - theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

“Chính phủ sẽ khép lại thời kỳ thù địch và đối đầu để mở ra một kỷ nguyên mới của chung sống hòa bình và phát triển cùng có lợi trên bán đảo Triều Tiên” - tuyên bố nói thêm.